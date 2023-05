Halk TV yorumcusu Emin Çapa, geçenlerde Teknofest için "Panayır bu panayır" diye bağırıyordu.

Ama böyle kuru kuru yazınca olmuyor tabii... Tarif edeceğim hâli anlamak için şekilden şekile girdiği asabi videosunu mutlaka izlemelisiniz.

Peki bu insanlar nasıl bu hâle geldi?

Söylemeye gerek yok... Kanser araştırmaları gibi bilimin pek çok dalında projelerin de yarıştığı Teknofest'te yerli savunma sanayii yatırımları da eleştiriden azade değil. Kafanızda soru, şüphe varsa dile getirirsiniz. Romantik bir antimilitaristseniz de "Su böreği var" yanıtını almayı göze alıp "Ne gereği var" diyerek "Ortadoğu aydını" rolünü oynayabilirsiniz.







Ama ekranda sinir krizi geçirir gibi, gençler başta olmak üzere yüz binleri teknoloji görmek için bir araya toplayan bir organizasyona beddua seansı düzenlemezsiniz değil mi? Ya da en azından festivale giden yüz binleri "trene bakan öküz taklitleriyle" aşağılamaya kalkmazsınız.

Kimi muhalifler, Çapa ve türevlerinin benzer gergin şovlarını eleştirince, "Ne yapsınlar? İktidar insanları delirtti" diyorlar.

"Erdoğan ne yaptı, yapıyor da bunları delirtiyor?" diye düşünüyorum, aklıma gelen tek cevap ortada...

21 yıldır sandıkla, seçmeni ikna ederek, bugüne kadar her dört kişiden birinin oyunu alarak iktidarda kalması ve bu başarısıyla dünya siyaset literatürüne geçmesi... Özetle, bir kısım istiyor diye çoğunluğun verdiği görevi bırakıp giden diğerlerine benzememesi.

Aradıkları, durumdan vazife çıkartıp her on yılda bir demokrasiyi tırpanlayan darbeci generallere de ulaşılamıyor. Erdoğan da "höt zöt"e, tanklara pabuç bırakmayacağını defalarca kanıtladı.

Dolayısıyla kusura bakmasınlar.

Demokrasinin kuralı belli.

İlla delirdiklerini düşünüyorlarsa da sorumluyu uzakta değil çevrelerinde arasınlar. Mesela medyada ve siyasette işgal ettikleri makamları korumak için vasatlıklarını muhalefet diye satanlarda.

Zira muhalif seçmenin gerginliğinin en büyük sebebi bu.

Takıntı haline getirdikleri Erdoğan'dan kaçayım derken, "kazanamayacak aday" dedikleri, "beceremez" diye düşündükleri, dost sohbetlerinde bile sahiplenemedikleri bir profile sarılmak, desteklemek zorunda kalan insanlar nasıl iyi olsunlar ki?

Medyadaki temsilcileri de gaflarına, devirdiği çamlara yetişemediğimiz Kemal Bey'den hallice işte.

Buna karşın Erdoğan seçmeni, verdiği destekten dolayı en ufak bir kafa karışıklığı yaşamıyor, kendinden emin, huzurlu.

Ben söylemiyorum. Diğer bir Halk TV sunucusu Şirin Payzın'a ait bu tespit...

Çünkü "Erdoğancılar", oy verecekleri adayı "Evet bu bizim en iyimiz" diyerek göğüslerini gere gere sahipleniyorlar.

Muhalif seçmen, Kılıçdaroğlu'nun yerine İmamoğlu'ndan "terliğe" kadar pek çok "kazanacak aday" sıralarken siz hiç "Falanca, Erdoğan'dan daha iyidir" diyen Cumhur İttifakı seçmenine rastladınız mı?

***



KESİNLİKLE LACİVERT

Beşinci nesil milli muharip uçağı Kaan'ın tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği lacivert pilot mont en az uçak kadar konuşuldu.

Yunan gazeteleri bile, hastalığı nedeniyle iki gün mesaisini rölantide sürdüren Erdoğan'ın pistte kaydedilen son görüntülerini bu mont üzerinden konuşuyor.







Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tarzını, yeni nesil savaş uçağıyla birleştiriyorlar.

Bu arada ajansların gözdesi kare, Cumhurbaşkanı'nın Twitter hesabında da profil resmi olarak kullanılmaya başlandı.

***



BU İNSANLAR NEREYE GİDİYOR EKREM BEY?

Faik Taşer, Twitter'dan yandaki fotoğrafı paylaşmış.

Faik Bey açıklamasa, görüntünün nerede kaydedildiğini tahmin etmek bile zor.







Evet, meğer kavimler göçünü andıran görüntüler, İBB'nin Teknofest'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na ulaşan metro seferlerini iptal etmesi üzerine yola düşen İstanbullulara aitmiş.

Yazık!