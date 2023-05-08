Kral 3. Charles'in taç giyme töreninde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la Londra Büyükelçiliğimizin tarihi binasında sohbet etme imkanı bulduk.







Öncelikle şunu itiraf edeyim. Bürokrat özellikleri ön plana çıkan birini bekliyordum. Tam aksine, temel perspektifi bürokratik engelleri minimize etmek olan, pratik, samimi, güleryüzlü bir devlet adamıyla karşılaştım.

Siyasetten teknolojiye, savunma sanayinden sağlığa kadar geniş bir alanda kıpırdayan yaprak hakkında bile derin malumat sahibi. Haliye sohbetimiz uzun sürdü. Oktay'ın, dünyanın izlediği törendeki temasları ve milletvekili adayı olduğu 14 Mayıs seçimlerine dair açıklamalarından bazı satır başları şunlar:

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HERKES ERDOĞAN YENİDEN KAZANIYOR MU DİYE SORUYOR

Oktay tören vesilesiyle İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Afrikalı liderlere, Balkanlardan Türki Cumhuriyetlere kadar pek çok ülkenin yöneticisiyle ikili görüşmeler gerçekleştirme fırsatı bulduğunu anlatıyor:

"Törende karşılaştığımız herkes, hatta bazıları gelip kucaklayacak kadar samimi şekilde bizi karşıladı. Öyle ki Azerbaycan Meclis Başkanı'na 'Türk Cumhuriyetlerine gelmedim değil mi?' diye takıldım... Türkiye herkesi heyecanlandırıyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bölgesindeki, dünyadaki duruşunun, sessizlerin sesi olma söyleminin ne kadar yaygınlaştığını ve kabul gördüğünü çok net hissediyorsunuz...

Doğal olarak konu seçimlerden açılıyor. 'Ne oluyor seçimler? Alıyor muyuz? Cumhurbaşkanımız tekrardan kazanır mı' diyerek söze başlıyorlar.

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KRAL CHARLES'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MESAJ

"Kral'la görüşmemizde Cumhurbaşkanımızın selamlarını, tebriklerini ve seçim sürecinden kaynaklı törene katılamayacağı mesajını ilettim. O da zaten 'Ben durumu biliyorum' dedi ve teşekkür etti. Türkiye'yi ne kadar sevdiğini, ilgilendiğini ve defalarca geldiğini söyledi. 'Tabii birçok alanda işbirliğimiz var. Mutlaka daha da birlikte çalışacağız Sayın Erdoğan'a benim selamlarımı ve başarı dileklerimi iletin' dedi. Sonrasında Prens William ve eşi ile görüştük."

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SUNAK'A TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE LİDERLİĞİ ALMANIZ GEREKİR DEDİM

"Daha önemlisi Başbakan Rishi Sunak'la konuşma imkanımız oldu. Yeni modüler teknoloji nükleer santral, serbest ticaret ve tabii ki özellikle savunma sanayiinde devam eden çalışmalarımız üzerine... Kısa süre öncesine kadar Boris Johnson bu konularla yakından ilgileniyordu. Başbakan'a, 'Ondan sonra belki bir boşluk oluşmuş olabilir. Artık sizin Türkiye ile ilişkilerde liderliği almanız gerekir' dedim..."

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İNGİLİZLERİN ÖZGÜVENİ HERKESE ÖRNEK OLMALI

"Bir bütün olarak taç giyme törenine baktığımızda, dünyaya 'olmamalı' dedikleri ne kadar değer varsa burada onlar üzerinden ülkelere verilen mesajlar olduğunu görüyoruz. Kilisede olan bir törenden bahsediyorsunuz ve baştan sona dini bir tören. Bir kral ülkenin ve ülkelerin idaresinden sorumlu ama bu krala siz ilahi bir şey yüklüyorsunuz, bir nevi "halifelik" veriyorsunuz tüm kiliselerin başkanı sıfatı. O ortamda kılıç teslim ediyorsunuz ve kılıcı kaldırıyor. Türkiye'deki Ayasofya tartışmalarını hatırlayın... Birisine bakıldığında 'Ya ne kadar muhteşem bir şey' deniyor ama diğerine bakıldığında çağdışı diye yorumlanıyor.

Burada iki yüzlü yaklaşım var. Bu biraz özgüvenle alakalı bir şey. Kendi değerlerinizi bilmekle, tanımakla alakalı. Adam kendisini tanımlıyor yani. Mesele bizim de kendimizi tanımlayıp tanımlamamamızla alakalı."

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BİRİNCİ TURDA BU İŞİ BİTER

"Seçim çalışmaları için gittiğim yerlerde ısrarla zorluyorum, özellikle bize hayır diyecek kişilerle konuşmak istiyorum. Görüş alışverişinde bulunalım, niye hayır diyorlar konuşalım diye. Bizim gördüğümüz hep çok pozitif ve sıcak bir karşılama. Özellikle bu son haftalarda yukarı yönlü trendin olduğunu görüyoruz... Arzumuz birinci turda bu işi bitirmek. Artık Türkiye seçimle ilgili oluşan doğal belirsizlikleri geride bırakıp önüne bakmak zorunda. Cumhurbaşkanımızın mitinglerine baktığınız zaman da herşeyi açıkça görüyorsunuz."

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İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN, FETÖ'NÜN İŞİ

"Şimdi bir aday düşününki (Kılıçdaroğlu) akşam bir tweet atıyor, hakkımda montaj yapacaklar, böyle şeyler duyuyoruz diyor. Böyle şeyler duyulmaz. Böyle şeyleri biri getirir kulağınıza da fısıldamaz rapor eder. Bunu yapan da istihbarat örgütleridir. Veya FETÖ vari çalışan yapılardır."

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7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ÜLKEYİ KİLİTLER, ADIM ATAMAZLAR

"Cumhurbaşkanı bir görüşmeye girdi ve başka devlet başkanıyla son derece kritik bir konuyu konuşuyor diyelim... Ne yapacak cumhurbaşkanı? Bir saniye ben şu dışarıdaki cumhurbaşkanı yardımcılarıyla teker teker görüşeyim bir onaylarını alayım mı diyecek? Bir de bakanlıkları artıracağız diyorlar. 7-8 tane cumhurbaşkanı yardımcısı yanında belki 9 bakanlığı 30-40 çıkaracaklarmış. Böyle bir yapıyla Türkiye'nin yönetilmesi mümkün mü? Hele bir de bu zihniyetle mümkün mü?"