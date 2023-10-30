Günlerdir elleri kolları bağlanmış şekilde dünyanın en acımasız savaş makinesinin önünde adeta öğütülen Filistin halkının vakurluğunun farkında mısınız?

Evladını kaybeden anneler, küçücük çocuklar bile acılarını nasıl da olgunlukla yaşıyorlar.

Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Velit Abuhatab'ı yayına bağlıyorum... Sanki az önce yaralanan o değil. Soğukkanlılığını tarif etmek imkansız.

Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj'la konuşuyorum... Sesinde telaştan, umutsuzluktan eser yok. "İşimizi yapıyoruz" diyor.

Ne bir yakınma, ne bir talep sadece "Buradayız, burada öleceğiz" diyorlar.

Üç değil beş değil 75 yıldır bu zulme tek başlarına diren bu onurlu, samimi, güzel insanlar bizim dünyamızdan olamazlar.

Çünkü her şeyleriyle bize o kadar benzemiyorlar ki.

"Biz" derken, bu destanı "topraklarını İsraillilere satan aç gözlü Arap'ın hazin sonu" finaline bağlamaya çalışan aramızdaki soytarılardan bahsetmiyorum... Ekonomi bozulunca evi terk edip batıya sığıntı olmayı rasyonellik diye pazarlayan bu devşirme zihniyetin kimseye vatanseverlik, cesaret, onur dersi verecek hali yok.

Hepimizden söz ediyorum... El kadar Filistin'in dışında kalan dünyanın tüm halklarından... Filistinlilerin, Avatar filminde faşizme çıplak elleriyle direnen Ava halkının günümüz dünyasındaki temsilcisi olduğunu bile bile olan biteni bir film gibi seyirci koltuğundan izleyenlerden. Daha fenası "filmden" sıkılanlardan...

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KİM DAHA ATATÜRKÇÜ?



İki gündür Cumhuriyet Bayramı ilanlarının yoğunluğu nedeniyle yerim dar. Daha sonra konuşmak üzere kısa keseceğim...

Safı, gönlü Filistin karşısında medeniyeti temsil ettiğini düşündükleri İsrail'den yana olanların günlerdir kopardıkları yaygaranın ne kadar lüzumsuz olduğunu dün görmüş olmalısınız.

Cumartesi günü düzenlenen Filistin'e destek mitingi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını gölgelemedi.

Sokağın da siyasetin de sosyal medyanın da tek gündemi Cumhuriyet'ti.

Hatta AK Partili siyasiler ve gazeteciler Atatürk konusunda CHP'lilerden daha coşkululardı. "Aktroller" bile profillerini yapay zeka sayesinde Atatürk'le çektikleri selfielerle donattılar.

Bu durumun siyasi rakibin elinden koz alma taktiğini aşan bir dönüşüme işaret ettiğini düşünüyorum.