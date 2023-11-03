Putin, "Kamuoyu araştırmalarına göre Japonlar, 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atom bombasını Rusların attığına inanıyor" diye yakınıyordu.

Bence fazlası da var. Hem de çok daha fazlası...

Tüm dünyada sokağa çıkın, "2. Dünya Savaşı deyince aklınıza ne geliyor?" diye sorun, ezici çoğunluk "Holokost" diyecektir.

Ne yapsınlar? 1945'ten beri kafalarına çiviyle kazınan tek hikâye bu. Tarih kitaplarına, basına, sinemaya, akademiye bakarsanız 2. Dünya Savaşı'nın Yahudileri katletmek üzere çıktığını düşünmeniz gayet normal.

Kaç yüz tane 2. Dünya Savaşı filmi, dizisi, belgeseli izlediniz ve kaçında tema Yahudiler değildi? Hangisinde senaryo, iyiler ve kötüler farklıydı?

Yeryüzünde hangi meselede bu denli mutlak bir konsensüs var? Pandemide bile "Dayattığınız söylemi kabul etmiyoruz" diyen yüzde 5-10 vardı.







Zaten aksini iddia etmek, evet, iddia etmek bile yasal olarak suç. Papağan gibi tekrar edilenlerin dışına çıkıp tarihe dair sorular sorarsanız Avrupa'da, ABD'de falan içeri girmekle kalmazsınız... Merakınızın "Acaba" seviyesinde falan olması da fark etmez. Anında "soykırım inkârcısı", hatta Nazi diye yaftalanıp yaşayan bir ölüye çevrilirsiniz.

Disney'den iş alamazsınız, merkez medyadan dışlanırsınız, radikal ilan edilirsiniz.

Kameralar önünde ağlama fırsatını kaçırmayan ünlü takımının, 2023 dünyasında İsrail'in günde öldürdüğü 30 çocuk için "ah" bile diyememeleri de bu yüzden.

Çünkü katil kültür endüstrisinin bize melek diye anlattıklarının kurduğu devletten bahsediyoruz.

Yenilenen senaryoda Hitler'in mirasçısı, yarım bıraktığı işin yüklenicisi Gazzeliler.

Öyle bir hegemonya ki sokaktaki vatandaş bile İsrail'e çakarken başına ileride iş gelmesin diye "Hamas'ın terör örgütü olduğu" şerhini düşüveriyor.

Gel de şimdi elleri kolları bağlı katledilen Gazzelileri şeytan, soykırımcı İsrail'i melek diye pişkin pişkin anlatan Batı medeniyetinin 80 yıl önce faşizmle mücadele ettiğine inan. Acaba deme?

***

AİHM ARTIK YOK HÜKMÜNDEDİR



Ben de eskiden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi kuruluşların demokrasiyi küreselleştireceğine inanıyordum.

Ne var ki mahkeme, son on yıldaki performansıyla, hukuk, insanlık, demokratlık hassasiyetlerinin yalnızca bize karşı olduğunu defalarca açık etti.

Pandemide insanlar açık sansürlerle, cezai yaptırımla, tedavi dayatmasıyla ezilirken evrensel hukuka gözlerini kapadı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Avrupa'yı saran Rus düşmanlığına, ihlallere karşı kayıtsız kaldı. Taraf oldu.







Şimdi de "Filistin haklı kardeşim" deme cüreti gösterdikleri için temel insan haklarıyla tehdit edilen Avrupalıları yapayalnız bırakmış durumdalar.

Avrupa'da faşizmin vardığı boyutu anlatmak için tarihe geçen şu örnek bile tek başına yeterli:

Karpuz var ya karpuz... Bildiğiniz karpuz resmi artık gamalı haç muamelesi görüyor. Filistin bayrağındaki renkleri çağrıştırıyor diye Avrupa'daki gösterilerde taşınması yasak!

Duyuyor musunuz, Strasbourg'da hâkimler var diyorlar da.

***

BU SEFER YEMİYORUZ



ABD, Avrupalı devletler ve sömürgeleri, Gazzeli bebeklere "katil doğanlar" muamelesi çeksin, halklar bu kez zulmü yemiyor.

Pandemide, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kafaları karışanlar ayılıyor. ABD'deki demokrat tabanın bile ağırlıklı olarak Filistin halkıyla saf tutması bunun göstergesi.

Dünya kamuoyunun çoğunluğu bu sefer faşizme karşı.

Elon Musk'ın Twitter'ı almasının, gerçeğin yayılması önündeki engellerin kalkmasında büyük payı var. Hakkını teslim edelim.

***

YILMAZ UYUMA ATAM ELDEN GİDİYOR



Kendisini Atatürk'e benzeten son fenomen Serdar Görel, 29 Ekim günü TikTok'ta yaptığı 2 saatlik yayında 1 milyon lira bağış toplamış.







Tebrik ederim. Diğerleri meyhane hesabını ödemedikleri için dayak yiyorlardı, yolsuzlardı.

Yılmaz'ı ayrı tutuyorum tabii ki. O profesyonel. Ama Atatürk üzerinden Serdar Bey kadar kazanmadığı da bir gerçek.