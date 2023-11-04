8 Ekim İstanbul İl Kongresi'nde Ekrem İmamoğlu'nun en yüksek oyla kurultay delegesi seçilmesi partideki "değişimcileri" yüreklendirmişti. Kulislerde, İmamoğlu ekibinin "tamamen duygusal" tekliflerle Kılıçdaroğlu'nun delegelerine karşı yoğun bir ikna faaliyeti yürüttükleri konuşuluyordu. Hâliyle "sürpriz" bekleyenler az değil.

Bugün CHP'nin kurultayı var. Akşama kim ne kadar yol almış ortaya çıkacak.

Seçimlerin hemen ardından Kılıçdaroğlu'nu devirmek için harekete geçen İmamoğlu ekibinin skype toplantıları afişe olunca, "Kemal Bey bu ekibi çiğ çiğ yer" diye yazmıştım.

Evet, seçimlerden sonra CHP'ye oy vermiş arkadaşlarımdan bana da Kemal Bey'i tiye alan caps'ler geliyor. Ne var ki Kılıçdaroğlu'na karşı tabanda oluşan yoğun tepkiye rağmen hâlâ aynı görüşteyim.







Partiye yakın kaynaklardan edindiğim bilgiye göre de Kılıçdaroğlu, 600 civarında delegenin oyunu sağlama almış.

Benim hâlâ "İmamoğlu'nun emanetçisi değil Kemal Bey'in ayak oyunu" olduğuna inanmadığım Özgür Özel'inse 400 civarında destekçisi var.

Kılıçdaroğlu'yla devam yani.

Önce CHP'lilere, sonra muhalefet kulvarı yine bomboş kalacak Türkiye'ye bir kez daha geçmiş olsun.

Bu arada başlıktaki soruya AK Parti çevrelerinden ağırlıklı olarak "Kılıçdaroğlu" yanıtı geliyor. Sebep olaraksa Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu'na göre daha ilkeli bulduklarını söylüyorlar.

İmamoğlu'nun potansiyelinin farkında olsam da kendilerine katılmıyorum.

Zira hafızamı biraz yoklayınca İmamoğlu, Kemal Bey'in yaptıklarını, göze aldıklarını aklından bile geçiremez diye düşünüyorum.

Siz söyleyin, Kemal Bey siyasetin hangi ilkesini çiğnemedi ki İmamoğlu eli yükseltsin?

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ABD'LİLERİN YÜZDE 66'SI GAZZE'NİN YANINDA



MSNBC'de yayınlanan bir ankete göre ABD seçmenlerinin yüzde 66'sı Gazze'de ateşkes istiyor.







Demokratlarda bu oran yüzde 80 iken, Cumhuriyetçilerde yüzde 56.

Buna karşın Kongre'nin yalnızca yüzde 3'ü Gazze'de ateşkesi destekliyor.

ABD'de bile taşların oynaması umut verici.

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MAFYAYLA MÜCADELE EDEN ALTIN BULSUN



AK Parti iktidara gelir gelmez Türkiye'yi, 90'ların karanlığında büyüyen mafya artıklarından temizledi.

Ancak mafya habis huylu bir urdur. Tıpkı askeri vesayet gibi ihmal edilirse nükseder.

Bir süredir de ne yazık ki palazlanmaya başladıklarına dair haber geliyordu. Konuyu öncelikleri arasına alan İçişleri Bakanlığı, son dönemde mafyatik yapılara karşı pek çok başarılı operasyon düzenliyor.







"Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak hâlimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim" diyen Engin Altay'ın itirafı da hafızalarımızda dipdiri. Dolayısıyla muhalefetin bir anda hakkaniyeti keşfedip Bakan Ali Yerlikaya'nın boynuna dolanmasından çıkardığım tek sonuç, iktidarın doğru yeri deştiği.

Ali Yerlikaya'yı tebrik ederim.

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NE DİYOR BU ELON MUSK!



Joe Rogan'a konuşan Elon Musk, "Akciğerleri Kovid değil, solunum cihazları mahvetti. Hastaneler, Kovid hastalarını öldürdü. Ne kadar çok öldürürlerse o kadar çok para kazanıyorlardı..." dedi.







Evet, pandemide bu köşede benzer tedavi protokollerini sorgulayan onlarca yazı okudunuz ama bu kez konuşan benim gibi sıradan biri değil, Elon Musk.

Kulak verirsiniz artık.