Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın "istişarelerde bulunmak üzere" Ankara'ya çağrıldığı duyuruldu.

Evet, diplomatik dili gündelik konuşmaya çevirirsek, Türkiye İsrail Büyükelçisi'ni geri çekti diyebiliriz.

Bu sert mesaj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan dönüşü, "Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık. Onu sildik attık" şeklindeki sözlerinin ardından ilk somut adım.

Kararın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın yarınki Türkiye ziyaretinin resmen duyurulmasından hemen önce açıklanması önemli.

Türkiye kırmızı çizgisinin altını çiziyor.

Zira Blinken, Türkiye'ye eli rahat bir şekilde gelmiyor.







Netanyahu'nun yanından ayrılıp Ürdün'e giderken uçakta çekilen görüntülerde yüzünden kararsızlık okunan Blinken çok sıkışmış durumda. Savaş zamanı Mossad'ı suçlayan tweet'ler atıp silecek kadar kontrolden çıkan Netanyahu'ya laf anlatamamış olmalı.

Normaldir. İşi zor. Seçim öncesi ABD'yi, gideceğini anladığı için sertleşmekten başka çıkışı olmayan Netanyahu'nun hezimetine ortak etmek istemiyor.

Beyaz Saray'ın İsrail'in soykırımına ancak yirminci günden sonra "Kısa bir ateşkes arası verin" diye mırın kırın etmesi, Biden'ın Hz. Muhammed'den bahsetmesi bu kilitlenmenin göstergeleri.

Sürecin başında Türkiye'yi uzakta tutmak için azami çaba sarf eden Washington'ı, ön şartlarını da ilan ederek ayağına getiren Erdoğan diplomasisini alkışlamamak mümkün mü?

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NETANYAHU'NUN SONU HAYIRLI DEĞİL



Hayır, temennilerden bahsetmiyorum.

7 Ekim saldırılarından önce zaten içeride başı fena hâlde dertte olan Netanyahu, şu an İsrail'in en nefret edilen figürü.

Oysa 11 Eylül'ün ardından Bush'a kamuoyu desteği tavan yapmıştı. Netanyahu'nun ise kurduğu savaş hükümeti bile imajını düzeltmeye yetmiyor.

İsrail'in büyük gazetelerinden Maariv'in yaptığı kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 80'i, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu güvenlik başarısızlığının sorumlusu görüyor.

Hükümet ortakları bile "Önce bu iş bitsin, sonuç ne olursa olsun başbakan yargılanacak" demekten çekinmiyorlar.

Medeniyetimiz, gördüğü akıbetine doğru pimi çekilmiş bomba gibi yürüyen ve siyasi başarısızlığını daha çok kan dökerek telafi etmeye çalışan bu adamı artık durdurmak zorunda.

Unutmayın... İletişim araçlarının kontrol altında olduğu 1945'lerin dünyasında yaşamıyoruz.

Bir aydır soykırımı görüntülü izleyen dünya halklarını Hollywood'la falan kimse kandıramaz.

Tarih göz yumarak, sessiz kalarak Netanyahu'yu destekleyenleri canlı yayında kayda alıyor.

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MOHAMED HADİD İYİ KIZLAR YETİŞTİRMİŞ



Dünyaca ünlü Dior markası, "Filistinli çocuklar ölmesin" dediği için linç edilen manken Bella Hadid'le çalışmaktan vazgeçmiş. Yerine İsrailli bir mankenle anlaşmışlar.







Bella ve kardeşi Gigi, hakkaniyetli tavırlarının kariyerlerine mal olmasını umursamadıklarını defalarca açıkladılar.

Kültür endüstrisinin göbeğinde yaşayıp yozlaşmamak marifet doğrusu.

Sürüden dışlanmayı göze alacak kadar özgüvenli, yalnızlığı göze alıp kendisi olacak kadar ahlaklı, hayırlı iki kız yetiştirdiği için babaları Mohamed Hadid'e saygılarımı sunuyorum.

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SELAMÜNALEYKÜM PUTİN



Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi üyeleriyle toplantısında Müftü Albir Kurganov'un "Saygıdeğer Vladimir Vladimiroviç, Selamünaleyküm" sözlerine "Aleykümselam" diye cevap verdi.

Videoyu bulursanız izleyin, bence çok samimi.

Kuşkusuz sonrasında söyledikleri de önemli:

"Gazze'de yaşanan dehşet doğrultusunda bir kıvılcım yakmak kolay oluyor. Acı çeken, kanlar içindeki çocuklara baktığınızda yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözleriniz yaşarıyor. Herhangi normal bir insanın da buna tepkisi böyle olur. Eğer böyle bir tepki vermiyorsa, o zaman kalbi yoktur, taş kalplidir."

"Diyor da ne yapıyor?" demeyin... Müslüman Katar Halloween Party'deyken Hıristiyan bir devletin başkanı olarak pekâlâ daha yumuşak bir ton da seçebilirdi.

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CHP'DE SÜRPRİZ



Bekledim ama yazıyı gönderdiğim saatlerde CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ı devam ediyordu.







Derken kurultayın ikinci tura kaldığı açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu 664 oy alırken Özgür Özel 682 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçimleri yapılacak. Evet, bu sonuç herkes için sürpriz oldu.