Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında "Geçen yerel seçimde HDP'nin kayıtsız şartsız bir desteği vardı, AK Parti'ye kaybettirmek üzere. Bunun üstüne 'Biz her şeyi tek başımıza başardık.' dersem, yanlış yapmış olurum. Biz bir Türkiye ittifakı çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Programda kendisine Selahattin Demirtaş'ın seçim için açıklama yapacağına ilişkin iddia da soruldu.

"Selahattin Bey gibi siyaseti de doğru yerlerden okuyan birisinden öyle bir açıklama beklemiyorum açıkçası" diyen Özel, böyle bir açıklama gelirse ona göre kendilerinin de bir açıklaması olacağını söyledi.









Peki, Demirtaş ne söyleyecekmiş, iddianın kaynağı kim ve Özel "ona göre" yapacağı açıklamada ne diyecek?

Kaynak Ruşen Çakır'ın internet sitesi. Demirtaş'ın seçimlere iki-üç gün kala sosyal medya hesabından açıklama yapmak suretiyle 31 Mart seçimleri için devreye gireceğini anlatan 'özel haber'de şu ifadeler yer alıyor:

"Kulislere göre Demirtaş DEM Parti İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'ye destek açıklayabilir. Sekiz yıldır siyasetten uzak olan Leyla Zana da yerel seçimlerde DEM Parti için çalışmaya başladı."

Bak bak ne çok çok alametler belirmiş...

Bak bak ne çok çok alametler belirmiş...

Demirtaş da aynı yoldan gider, partisinin adayı Meral Danış Beştaş'a destek açıklaması yaparsa Özgür Bey'in de söyleyecekleri olurmuş.

Medyascope'undan T24'ünü, tüm fondaş kalemler de aba altından sopa göstermeye başladılar.

Bakalım dün CHP ile işbirliği yaptıklarına yönelik iddiaları sert bir dille yanıtlayan Meral Danış Beştaş bu baskılara ne kadar direnmiş, direnecek? Cevabı almak için çok beklemeyeceğiz. Pazar akşamı herkesin ağzından çıkanlar masaya yatırılacak.

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TRUMP'A GÖRE SOYKIRIM BİR İMAJ MESELESİ

Birkaç gündür eski ABD Başkanı Donald Trump'ın müesses nizamla uzlaşma yolları aradığını yazıyorum.

Trump'ın İsrail basınından HaYom gazetesine verdiği demeç iddiamı destekleyen son örnek.

Hamas'ın Biden'a saygı duymadığını anlatan Trump, "İki cümleyi bir araya getiremiyor. Konuşamıyor. O çok aptal bir insan. Dış politikası 50 yıl boyunca korkunçtu. Onun döneminde diğer yönetimlerde bulunan insanlara bakarsanız onu zayıf ve etkisiz görüyorlar. Onun yerinde ben olsaydım Hamas böyle bir saldırıyı asla gerçekleştiremezdi" diyor.







İsrail'in "kendini iyi anlatamadığından" yakınıyor:

"Bence İsrail çok büyük bir hata yaptı. İsrail'i aramak ve 'Bunu yapmayın' demek istedim. Bu fotoğraflar ve çekimler. Yani Gazze'deki binalara atılan bombaların görüntüleri. 'Bu korkunç bir portre' dedim. Dünya için çok kötü bir resim. Dünya bunu görüyor. İsrail'in tanıtım ve halkla ilişkiler konusunda daha iyi olması gerekiyor çünkü şu anda mahvolmuş durumdalar. Bence halkla ilişkiler anlamında çok kötü bir şekilde zarar görüyorlar. Yaklaşık 15 yıl önce İsrail en güçlü lobiye sahipti. Eğer bir siyasetçiyseniz İsrail hakkında kötü bir şey söyleyemezdiniz, bu siyasi kariyerinizin sonu olurdu. Bugün ise neredeyse tam tersi."

Bir önceki seçimde ülkedeki değişim dalgasını yakalayıp üzerinde sörf yapan Trump bu kez yorulmuş. Demokratların bile gördüğü, tepki gösterdiği soykırım gerçeğini imaj sorunu olarak tartışacak kadar vasatlaşmış.

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ŞİRKET KİME AİT?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu evleri mal beyanında göstermediği iddiası gündem oldu. İmamoğlu'ndan çok konuşulan iddialara televizyonda cevap verdi.







"Villalar İmamoğlu İnşaat'a ait" dedi.

CHP kanalında sorulmadı ama merak ediyoruz, peki, şirket kime ait?

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MACRON "BİZ YAPMADIK" DİYOR...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Moskova'daki saldırıyı IŞİD'in düzenlendiğine dair bilgi sahibi olduğunu ve bu "özel grubun" Fransa'da da bir çok saldırı girişiminde bulunduğunu söylüyor.







Topu usulca İŞİD'in uslu uslu durduğu İngiltere'nin ve Almanya'nın kucağına atıveriyor.

Sanki olan biteni Putin görmüyor.