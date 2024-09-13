Gazeteciler, Biden'a, 26 yaşındaki Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak öldürülmesini sordular.

Aday olmasına müsaade edilmeyen, sağlık durumunun ABD Başkanı olarak ülkeyi yönetmesine mâni olduğu söylenen Biden "Trajik bir hata" dedi.

Hata!

Peki ya, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda ölenler, yaralananlar? Ölü ve yaralıların çoğunluğu çocuk ve kadınlar. İsrail'in okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler arasında 6 BM çalışanı da var.









BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün bu vahşet karşısında çaresiz kaldıklarını itiraf ediyordu. UNRWA da "Bu okul, savaş başladığından beri beş kez vuruldu. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 12 bin yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyor" açıklamasında bulundu.

İşte size, Davutoğlu'nun istifası ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası AK Parti ile köprüleri atıp muhalefete yanaşan ancak kabul görmeyen liberal tayfanın Erdoğan'ı "uzlaşmadığı" için eleştirdiği Batı.

Bunlara bakacak olursak, iktidar demokrasi ve hukuk konusunda ahlaki üstünlüğünü tamamen yitirmiş Batı ittifakını ikna edecek adımlar atmadığı için Türkiye'ye yatırım gelmiyormuş.

Hadi oradan.

İktidar, İsrail'in soykırımı karşısında şimdiki sert tavrını revize etse, en azından ana muhalefet gibi "Ama Hamas da terörist" noktasına gelse bak gör yatırım için şart koşan çıkıyor mu.

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NARİN'İN ASALAKLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos ve cesedinin bulunduğu 9 Eylül tarihleri arasında X platformunda 15 ayrı etikette 4 milyon 761 bin 420 tweet atıldığını açıkladı.









Paylaşımlarda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın yüzde 38.3'ü bilgisayarlarca yönetilen bot hesaplarmış. Ve bu sahte hesaplardan yapılan paylaşımların yüzde 76'sının provokatif içerikler olduğu belirlenmiş.

Dönün Narin'le ilgili bir tweet'lerinize bakın derim. Oltaya gelip bu sahtekârların paylaşımlarına atıfta bulunmuş olabilirsiniz.

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KAMALA HARRİS DİŞLİ ÇIKTI

Trump ve Kamala Harris'in FOX TV'deki düellosundan sürpriz çıktı. Harris, usta televizyoncu Trump'ın sinirlerini bozmayı başardı ve rakibini savunmaya çekilmeye mecbur bıraktı.







Bence Trump'ın hatası rakibini küçümsemek oldu.

Suikast girişiminin ardından arkasına aldığı dalgayı her geçen gün heba eden Trump'ın şansı azalıyor.

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GÜZELLİK YARIŞMASI NEDİR ARKADAŞ

Güzellik yarışması düzenlemek, bir ara memleketin çağdaşlaşmasının sembolü olarak görülüyordu.

İlk girişim 1929 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan bir ilanla başladı. Çağdaş dünya, güzel kadınlarını ödüllendiriyordu. Bizde neden olmasındı.







İlk kez Feriha Tevfik'in taşıdığı "Türkiye Güzeli" unvanıyla birlikte kraliçe tacı, yıllar boyunca elden ele devredildi. 1932 yılında, kraliçe tacını alan Keriman Halis, aynı yıl içinde "Dünya Güzellik Kraliçesi" unvanını da kazanınca güzellik yarışmaları popülerleşti.

Kadın bedeninin metalaştırılmasının en sembolik organizasyonlarından olan bu yarışmalara ilgi zamanla azaldı. Ne var ki, cins hayvanların güzellikleriyle rekabete girdikleri etkinlikleri andıran bu yarışmalar hâlâ düzenleniyor.

Dün de basının gündemi Miss Turkey 2024 birincisiydi. Kimileri "Şike var" derken, kimileri de yorumlara "Ne ayıp" diye tepki gösteriyordu.

Bence asıl garip olan bu yarışmaların kendisi ve insanların "En güzel benim" diyerek bu yarışmalara iştirak etmeyi kendine yakıştırması.