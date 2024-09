Diyarbakır'da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni ulaşıldı. Olayla ilgili 4 savcı görevlendirildi, 21 kişi gözaltında.

Sosyal medyada verilen peşin hükümlerden ağzı defalarca yanan halkımız ve medya ise yine aynı hatada ısrar ediyor.

Emekli gazetesi ilk günden beri "Narin Kuran kursu'na giderken kayboldu" vurgusuyla faturayı malum adrese çıkartmanın peşinde.

Ürkek ırkçısı, "Yine aynı bölge" diyerek, feodal yapı eleştirisi ayağına Kürtleri, Doğuluları yaftalıyor. Kardeşin, ailenin tüm köyün, hatta annenin bile Narin'in ölümünü gizlemek için organize olduklarına dair korkunç iddialar ortaya çıkmış gerçekler gibi dillendiriliyor.

Günlerdir arama çalışmaları yapan jandarmanın, itfaiyenin çevreye "yalandan" baktığını iddia eden bile var.

Doğunun Paris'in de doğduğu halde çıktığı kabuğu beğenmeyen medyanın yarım porsiyon Frankofonu ise tüm Türkiye'yi mahkum etmenin peşinde.







"Türkiye'de her yıl 10 bin çocuk kayboluyor" dediği videosu, kitlesi tarafından "İşte gazetecilik budur", "Bu sayılar neden halktan gizleniyor" nidalarıyla elden ele yayılıyor.

Bu çocuklardan kaçı, medyadaki kanlı kalemlerin nefret söylemiyle haşere gibi tarif ettiği Suriyelilerin çocuklarıdır, bilemiyorum. Ne var ki çığırtkanın amacına hizmet etmediği için üstünü örttüğü bu istatistiğin devamı da var.

MISSING

Children Europe'ın verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde her yıl kaybolan çocuk sayısı 250 bin. Bu sayı dünya genelinde 3 milyona çıkıyor. Her iki dakikada bir çocuk kayboluyor diyebiliriz.Sorun büyük, öyle ki 25 Mayıs "Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü" ilan edilmiş.

Ancak bu veriler, manipülatörün ima ettiği gibi kaybolduktan sonra ölü bulunan çocukların sayısını göstermiyor. İstatistiklere göre her yüz çocuktan biri ölü bulunuyor.

Belki de pasaportunu taşıdıkları ülke "pedofili cenneti" ilan edilse rahatlayacaklar, aşağılık komplekslerinin verdiği acı azalacak... Kesin olan ise söylediklerinin aksine dertlerinin çocuklar, Narin olmadığı.

***



İDAM ÇÖZÜM MÜ?

Bütün siyasiler Narin'in ölümüyle ilgili sert mesajlar veriyorlar. BBP Genel Başkanı Destici de "Ona bu ölümü yaşatan, bunu yapan için adalet işleyecek idam gelecek. Bu kötülüğü yapanı ibreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiç kimse aklında küçücük çocuklarımızın canına ırzına tasallut etmeyi aklından dahi geçiremeyecek" diyor.

Dünya'da çocuklar konusunda en hassas olan ülkelerden birisi ABD.

Bu konu kırmızı çizgileri. Pedofili suçluları ömürleri boyunca teşhir ediliyor. Bir mahalleye taşındıklarında çevre sakinleri uyarılıyor.

Ne var ki idam cezasını hala uygulayan devletlerden olan ABD'deki bu özen istenilen sonucu vermiyor. Ülkede her yıl kaybolan çocuk sayısı 800 bin civarında.

***



VAY BE!

Bilecik Belediyesi, 3 yılda tamamlanan Atatürk heykelinin yağım sürecini anlatan bir belgesel çekmiş.







Yeni heykele baktım, tüm Türkiye'de binlerce örneği olan Atatürk tasvirlerinden.

Yok mu bu memlekette 1930'lar dünyasının dışına çıkıp Atatürk heykellerine yeni bir yorum getirecek sanatçılar?

***



VENEZUELA'DA MUHALEFET DARMADUMAN

Venezuela hükümeti, muhalefetin başkan adayı Edmundo Gonzalez, hakkında çıkarılan tutuklama emrinin ardından sığınma talebinde bulunduğu İspanya'ya gittiğini açıkladı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, hükümetin Gonzalez'in tutuklanması kararından birkaç gün sonra, "ülkenin siyasi barış ve huzurunun" yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak amacıyla Gonzalez'e ülke dışına güvenli geçiş izni vermeye karar verdiklerini söylüyor.









İspanya'nın merkez sol hükümeti de Venezuela'yı terk etme kararının sadece Gonzalez'e ait olduğunu ve Gonzalez'in ülkenin hava kuvvetleri tarafından gönderilen bir uçakla yola çıktığını söyledi.

Gonzalez böylece muhalefeti, seçimleri kaybedince soluğu ABD'de alan Guaido'nun mirasçısı Maria Corina Machado'ya teslim etmiş oldu. Kasedi başa sardı.