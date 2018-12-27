Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: CHP bu hırçın dili bıraksın

Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ana muhalefet diye bir parti yok. Kılıçdaroğlu, ‘sokaktı tarlaydı, yelekti gömlekti’ bundan vazgeçsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileri ve yöneticileriyle geleneksel basın toplantısında bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.



AYAKLAR ALTINA SERMEYİZ

"Cumhur ittifakı önemli ve hayırlı bir ittifaktır" diyen Bahçeli şöyle konuştu: "Türkiye'yi siyaseten şekillendirecek bir adımdır. Cumhuriyetin 3. Evresi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin inşasının sebebi olmuştur. Cumhur İttifakı yüzde 52'nin altına düşmeyecek bir sonucu sağlayabilirse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinde meşruiyet tartışmasından tutun, acımasız muhalefetle ülkeyi kaosa, krize sürükleyebilecek yanlışlıklardan da kurtarmış olur. 3-5 belediyeyi aldık verdik diyerek Türkiye'nin bekasını ayaklar altına seremeyiz. 51 ilde AK Parti ve MHP kendi adayları ile seçime katılacak. 30 Büyükşehir üzerinden prensip anlaşması sağlandı. İlçelerinde görüşme devam ediyor."



ANA MUHALEFET YOK

Bahçeli, bir gazetecinin 'Ana muhalefet partisi lideri' ifadesini kullanarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AK Parti seçmenine hakarete varan sözleriyle ilgili soru üzerine, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamaya geçtiği andan itibaren ana muhalefet partisi diye bir parti yok. Bunu kabul etmek durumundayız. Meclis'te temsil edilen parti gücüne göre sıralanır. İktidarın karşısında birinci, ikinci, üçüncü parti şeklinde nitelendirilir. Kılıçdaroğlu'na saygım vardır. Fakat son günlerdeki hırçın politika 'sokaktı, tarlaydı' başka şeylerdi 'yelekti gömlekti' neyse bundan vazgeçmesi lazım. Seçim ortamında daha ılımlı bir yol izlemeli. Birkaç kişi konuşuyor, onları da tatile gönderse iyi olur. Siyaseten söylüyorum, CHP kendine çeki düzen vermeli" dedi.

Bahçeli, "Fırat'ın doğusunda beklenen müdahaleyi Türk milleti arzulamaktadır. Biz de gerçekleşeceği inancındayız. Türkiye'nin Esad rejimi ile herhangi bir şart altında bir diyalog kurmasından yana değilim" diye konuştu. Bahçeli, "FETÖ ile mücadele Yurtta Sulh Konseyine doğru tırmanmalı, başı nerede görüyorsa orayı ezmeli. Mahkemeler bu işin beyni olan konseyi ortaya çıkarmalıdır" dedi.



KURAN'A BAYRAĞA SAHİP ÇIKMIŞTIR

Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hakaretiyle ilgili, "2 Ekim 2015'te ziyaretimde kendisine Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettim. 15 Temmuz 2016'daki FETÖ ihanetine karşı bugün lüzumsuz konuşmayla inciten şahıslara cevaben söylüyorum. Akar Paşa, Kuran'a sahip çıkmıştır, bayrağa sahip çıkmıştır, silaha sahip çıkmıştır. Eğer Meclis'teki şekliyle kendisine yöneltilen baskıyı yerine getirmiş olsaydı bugün burada bir toplantımız olmazdı, Meclis olmazdı. TBMM'deki o hırçın, çirkin konuşmalar CHP'ye hiçbir şey kazandırmaz" dedi.



AKPINAR ÖZÜR DİLEMELİ

Bahçeli, sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in tepki çeken darbe çağrısı ile ilgili, "Konuşmalar hoş değildi. Metin Akpınar gibi bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü bir örnek oluşturmuştur. Akpınar'ın 'Bu benim gafletimdir, cehaletimdir, özür diliyorum' demesi lazım" dedi.