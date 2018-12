Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de Fırat’ın doğusuna bir an önce girmekte kararlı olduklarını, ancak ABD’nin Suriye’den çekilme sürecinde bunu birlikte koordine ettiklerini söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusuna bir an önce girmede kararlıyız. Tüm dünya söylüyor; Türkiye gireceğim derse girer" dedi. Çavuşoğlu, FBI'nın FETÖ konusundaki soruşturmasını ciddiye aldıklarını, 84 kişiyle ilgili listeyi ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bizzat istediğini belirterek, "Pompeo ve Bolton'a verdik" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu gazetelerin ve televizyonların Ankara temsilcileriyle yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Türkiye'nin dış politikasına ilişkin şu mesajları verdi:



KOORDİNE EDİYORUZ

Fırat'ın doğusuna bir an önce girmekte kararlıyız. Münbiç'te gecikme olduğunu ABD de kabul ediyor. Tüm dünya aynı şeyi söylüyor, Türkiye gireceğim derse girer, ama ABD'nin çekilme sürecinde bunu birlikte koordine ediyoruz.



TEMASLAR SÜRÜYOR

Fırat'ın doğusu için kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. YPG'nin taciz ve tehditlerinin bize yönelik artmasından sonra, Cumhurbaşkanımızın müdahale edeceğimizi açıklamasından sonra, Suriye'den ABD çekilmeye karar verdi. Şimdi bu çekilmenin nasıl olacağı konusunda temaslarımızı askeri/diplomatik düzeyde sürdürüyoruz.

(ABD'nin Suriye'nin doğusundan çekilme kararı) Bu kararı memnuniyetle karşıladık, ABD ile yakın diyalog içinde olacağız. Bu çekilmenin PYD'nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik.

(ABD'nin çekilme kararının ardından "Suriye'deki DEAŞ varlığının Türkiye tarafından mı temizleneceği) Cumhurbaşkanımız YPG'ye ihtiyaç olmadığını, DEAŞ'ı temizleyebileceğimizi söyledi hep, yine söyledik. Bugün de aynı kararlılıktayız. Suriye'nin neresinde olursa olsun, bu temizliği yaparız. DEAŞ konusunda herkes aynı hassasiyette. Teröristler ve terör örgütü hariç herkesle işbirliği yaparız. Türkiye tek başına da DEAŞ'ı temizleyecek güce sahip.

Türkiye ve ABD Münbiç'teki PYD/YPG varlığına son vermek üzere haziran ayında bir yol haritası üzerinde anlaşmış, iki ülkenin askeri unsurları Münbiç çevresinde ortak devriyeye başlamıştı. Çavuşoğlu'nun ABD'nin çekilme sürecini görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Rusya'ya gideceği öğrenildi.



TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

ABD yönetiminin neler yapabileceğini ABD tarafının önüne koyduk. ABD Başkanı Donald Trump da bundan etkilendi. Bu konuda gelişme bekliyoruz. Halkbank'ın haksız yere mağdur olmasını istemiyoruz. Hakan Atilla Türkiye'ye gelebilir.



S-400'LER VE F-35 KONUSU

F-35 konusunu son telefon görüşmesinde Trump kendiliğinden açtı. 'Siz önemli parçaları üretiyorsunuz, önemli bir ortaksınız, bu konuda gerekli talimatları verdik.' dedi. 'S-400'ü iptal edin' diyenler var. Muhataplarımıza S-400'ün tamamlanmış bir anlaşma olduğunu ve geri dönüşün olmadığını söylüyoruz.



SONDAJA KARŞI DEĞİLİZ

Türkiye olarak sondaja karşı değiliz.Tek derdimiz buradan çıkacak petrol ve gaz gelirlerinde KKTC'nin haklarının garanti altına alınarak korunması. BM'ye kaydını yaptırdığımız münhasır ekonomik bölgelerimizde kazılara başlıyoruz. KKTC'nin bizi davet ettiği alanlar var. Bir de, bizim münhasır ekonomik bölgemiz var.



TRUMP'A 84 KİŞİLİK LİSTE GÖTÜRDÜK

FETÖ firarisi isimlerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili ABD ile temasların sürdüğünü belirten Çavuşoğlu şunları söyledi:

Trump listeyi bizzat Cumhurbaşkanımızdan istedi. 84 kişilik listeyi biz götürdük, Pompeo ve Bolton'a verdik. FBI'nın ABD'de yürüttüğü soruşturmayı ciddiye alıyorum. Türkiye'de göstermelik mi diye soruyorlar, şüpheci yaklaşmakta haklıyız. Ama bazı neticelerini görmeye başladık. Büyükelçiliğimize bilgi veriyorlar, bilgi alıyorlar. New York ziyaretim sırasında Güney New Jersey'de bir imamın tutuklandığını ve FBI'nın soruşturmasını yürüttüğünü bizim vatandaşlarımız söyledi.

Türkiye'de göstermelik mi diye soruyorlar, şüpheci yaklaşmakta haklıyız. Ama bazı neticelerini görmeye başladık.