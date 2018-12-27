Dün, Ankara'da gündem hayli yoğundu. Güne, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geleneksel yıllık değerlendirme toplantısı ile başladık. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödül Töreni'ni izledik. Sn. Cumhurbaşkanı gelmeden önce TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'la sohbet fırsatı bulduk. Binali Bey bizde, "İstanbul'a hazır" izlenimi bıraktı. Yakın zamanda yeni yaşını kutlamanın dinginliği yüzünden okunuyordu. Numan Bey ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte siyasetin 4-5 parti etrafında ama iki ana eksende şekilleneceğini söyledi. Yeni sistemin içselleştirilmesi ve oturması için en az bir parlamento döneminin geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Kamu yönetimi, yerel yönetimler ve kamu personel rejimine ilişkin çerçeve düzenleme ihtiyacını da birlikte değerlendirdik.

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