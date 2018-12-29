Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yılın başları esasen sembolik dönüm noktaları olmaktan ibaret. Dünün muhasebesini yapmak, yarına hazırlanmak için fırsatlar sunuyor. Öyle ya yıl içinde niceleri bu dünyadan göçüp gitti. Sadece kazanmaya endeksli bir yaşam biçimi, kayıpların farkına varmaya engel olur. İnsanların ya gözüne perde iner ya da kalbi mühürlenir. Oysa hayatta soluklanmaya, tabiri caizse "mola almaya" herkesin hakkı vardır. Zaman hızla akarken, hırslarının esiri olanlar, ömür sermayesi tükendiğinde, "Ahh!" çekseler ne fayda. Tam da bu nedenle 5 şey gelmeden, 5 şeyin kıymetini bilme düsturu, her vesileyle bizlere rehberlik etmeli.

1- Ölüm gelmeden hayatın. 2- Yaşlılık gelmeden gençliğin. 3- Hastalık gelmeden sağlığın. 4- Fakirlik gelmeden zenginliğin. 5- Dar vakit gelmeden boş vaktin...

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Hak ile batılın mücadelesi kıyamete kadar sürecek. Bize düşen, "" yana olmaktır. Şaşmaz terazi "!" Vicdanı olmayanlar, yalnızca pusulasını değil, insanlığına dair ne varsa kaybetmiş demektir. Er ya da geç "" her fani için geçerlidir. Marifet, hesabını veremeyeceği işler yapmamak olsa da yanlışlara "" de insan-ı kâmil olmak için gereklidir.... Milli olan ile gayri milli olanların kavgası da bitmeyecektir. Bize düşen "" olmaktır. Kutup yıldızı, "." Devlet, milleti için vardır. Yani, milletin iradesinin yönetime dönüşmüş halidir devlet. Yoksa millet için yönetimde yer tahsisi müessesesi değil.... Herdönem kendi gündemini üretmekteve çoğu kez sorgulamaya bile fırsattanımadan insanları önüne katıpsürüklemekte.Yerel seçime, ittifaklara, adaylara, bölgesel krizlere, ülkenin geleceğine dair yazacak o kadar çok şey var ki...Bugün, sizlerin hoşgörüsü ile hayata, devlete, millete dair ilkelerimi paylaşmayı arzu ettim. Derler ya "" diye. Kendi adıma zihni detoks yaparken, dileyenleri benimle birlikte şöyle bir arkaya yaslanıp, derin bir nefes alıp, düşünmeye davet etmek istedim.