Teknik direktörler, takım tertipleri, taktik hazırlıklar tamam. Ve 90 dakika başladı. Evet, 31 Mart seçimlerine 90 gün kala, yeni yılın ilk günü gibi bir detaya takılmadan aksine, 1 dakika bile kaybedecek vakit olmadığını gözeten dinamik anlayışla yine millet yoluna çıkıldı. AK Parti'nin dün, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği aday tanıtımı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eksi 5 derece soğukta salonun dışında coşkuyla bekleyen on binlere seslendiği konuşması ile mahalli seçim yarışı da resmen başlamış oldu.

Başkent'te... AK Parti'nin "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" sütunları üzerinde yükselen "Rabia" mimarisi ile "mukaddesatçı" MHP çizgisinde de karşılığını bulan ortak değerler üzerinde yeni bir siyasi bina inşasına tanık olduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'dan sonra Ankara'da da AK Parti'nin adaylarının yanı sıra Cumhur İttifakı kapsamında desteklenecek MHP adaylarını da birlikte tanıtması Türk siyasi hayatı açısından ileride çokça yorumlanacak dönüm noktalarından birini teşkil etti. Siyaset, görünür gelecekte farklı damarlardan aksa da iki ana eksen üzerinde ilerleyecek. Bunlardan Cumhur İttifakı, "organik", Millet İttifakı veya başka adlarla kurgulanan oluşumlar ise "yapay" siyasi ürün olarak seçmenin karşısına çıkacak.

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Erdoğan'ın konuşmasının özetine gelince...Ankara özelinde, ideolojik takıntının eseri haline gelen Çankaya ile aday faktörü sayesinde ayakta kalmaya çabalayan Yenimahalle belediyelerinin CHP'den kurtarılması hedefi, yerel düzeydeki motivasyonun ana kaynağı olarak dikkati çekti.MHP'li Etimesgut ve Polatlı belediyelerine ek olarak milliyetçi-muhafazakar oy tabanının sağlam olduğu Gölbaşı'nın da MHP'ye bırakılması stratejik bir hamle olarak kayda geçti. Bu da demek oluyor ki CHP'nin "rozetsiz adayının" iddia edildiği gibi milliyetçi oyları çekmesi neredeyse imkansız.Bir paragraf da Mehmet Özhaseki başkan için açalım...Sakin güç kimliği, deneyimi, icraatçı karakteri, vizyoner bakışı, kaynak bulma ve etkin kullanma becerisi, kültüre duyarlı yapısı ile Ankara için katma değer olacaktır.