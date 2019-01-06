FETÖ için farklı gelişme olabilir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD’li yargı heyetinin temaslarını değerlendirdi: FETÖ soruşturmasında farklı gelişmeler olabilir. İfadeler onlar için de delil niteliği taşıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'den gelen yargı heyetinin temasları için, "Yürütülen soruşturma ile iade süreci farklı ama buradaki kanaatler oradaki sistemde de bir sonuca ulaşacaktır. Aldıkları deliller, sürecin ilerleyeceğini gösteriyor. ABD Adalet Bakanı belirlendiğinde iade ile ilgili taleplerimizi tekrar ileteceğiz. Biz sonuç almak istiyoruz" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, medya temsilcileri ile bir araya geldi. ABD'li yargı heyetinin temaslarını ve yargılama sisteminde yapılan yeni düzenlemeler ve hedeflenen sürelerle af konusunda yapılan çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül'ün yaptığı sohbette öne çıkan başlıklar şöyle oldu:



ABD'DEN GELEN YARGI HEYETİ:

Konunun, Türkiye için ne kadar önemli olduğunu anladıklarını söylüyorlar. NewYork Bölge Savcılığı'nda bir soruşturma açıldı ve bazı konularla ilgili bilgiler istendi. Biz, FETÖ'nün iadesi konusunda darbe öncesinde de sonrasında da bazı delilleri ve tanık beyanlarını da ilettik. Onların bizden dijital delillere, bazı sanıklara talepleri oldu. New York ve Washington'dan iki savcının gelmesi önemli. Savcıların aldığı ifadeler onlar bakımından delil niteliği taşıyor. ABD'deki savcı ifade alıyormuş gibi önemli. Terör örgütü anlamında şu anda almış olduğumuz bir mesafe yok ama biz bütün tedbirleri alacağız.



FARKLI GELİŞMELER OLABİLİR:

Soruşturmaları, kara para vesaire gibi illegal faaliyetlerle ilgili yürütülüyor ama aldıkları deliller, sürecin ilerleyeceğini gösteriyor. Savcıların şahit olduğu konularda soruşturmanın farklı gelişmelere yol açabileceğini düşünüyorum. Devlet millet adına çok önemli bu mesele. Türkiye'nin adil yargılama yaptığı, delillerden sonuca gidildiğini göstermesi açısından da önemli. ABD heyeti de bu noktada ikna oldu. Daha önce sunulan deliller üzerinden "Hakikaten öyle mi, biz de bakalım" dediler. Darbeye yardım eden isimler bunlar. 10 bin km'den buraya iki savcının gelmesi, 12 saat adliyede kalması çok önemli. Ama ben ihtiyatlı olmak istiyorum. (FETÖ ile ilgili) Tescili ABD yargısı yapacak. Türk yargısı tescil etmiş zaten.



FETÖ'NÜN İADE SÜRECİ:

Yürütülen soruşturma ile iade süreci farklı. Ama buradaki kanaatler oradaki sistemde de bir kanaate ulaşacaktır. İade hukuk farklı. Ama soruşturma buna engel değil. ABD Adalet Bakanı belirlendiğinde iade ile ilgili taleplerimizi tekrar ileteceğiz. Türkiye olarak ıslak imzalı bir karar görmeden bizim kanaate varmamız için erken. Biz sonuç almak istiyoruz.



HEDEF YARGILAMA SÜRESİ:

Hedef süre uygulaması, 1 Ocak itibariyle fiilen başladı. Dava açılınca vatandaşa, örneğin, "150 gün sonra tamamlanacaktır" diye bir belge veriliyor. Hedef süre aslında yargının zaman yönetimi projesi. Yargı süreçlerinin şeffaf ve öngörülebilir olmasını amaçlıyoruz. Sistemin röntgenini çekme imkanını bulacağız. Hızlı yargılama değil adil ve makul yargılama istiyoruz.