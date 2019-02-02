Bu ay içinde Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek olan Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi, ABD'nin asker çekme kararı sonrası Suriye'nin geleceğini şekillendirecek önemde olacak.

Halihazırda ABD ile askerden askere devam eden müzakerelerde "güvenli bölge haritası" masaya serilmiş durumda. Türkiye'ye güvenlik vaat eden ABD, henüz terör örgütü YPG ile ilişkisini sınırlamış veya verdiği ağır silahları toplamış değil. Münbiç'te sayıları bini bulan YPG'liler ise en erken yaz başında bölgeden çekilecek. Böylece ABD, açık sözünü 1 yıl gecikme ile tutabilecek. Tabii silahlı YPG'lileri, kravatlı terörist olarak yerel meclislerde Türkiye'nin karşısına çıkarmazsa!

Buna karşın Türkiye, Suriye sahasında Rusya ile daha somut işbirliklerini pratiğe yansıtabiliyor. İdlib'de tesis edilen denge bunun en güzel örneği. İdlib ve çevresindeki Heyet-ül Tahrir Şam örgütü mensuplarının, muhtelif ülkelerin ajanları üzerinden bozmaya çalıştığı dengeyi korumak için Ankara yoğun gayret içinde. Nitekim, Rusya ile varılan son anlaşma gereği Türk İHA'ları İdlib semalarında devriye görevi yerine getiriyor.

Nokta operasyon için hazır bekliyor!