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OKAN MÜDERRİSOĞLU
17 Ağustos 2019, Cumartesi OKAN MÜDERRİSOĞLU

Başarı öyküleri...

Hafta içindeki bir yazımda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan gençlere sahip çıkılmasından bahsetmiştim. Bakın o gençlerden bu yıl 171'i lisans, 164'ü de ön lisans programlarına yerleşti.
ODTÜ, Hacettepe, Ankara, Uludağ, Yıldız Teknik, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik, Kocaeli, Sakarya, Pamukkale, Nevşehir Hacı Bektaş, Necmettin Erbakan, Tekirdağ Namık Kemal üniversitelerinde, siyaset bilimi kamu yönetimi, bilgisayar, elektrik- elektronik, moleküler biyoloji ve genetik, gazetecilik, öğretmenlik, güzel sanatlar okuyacaklar.
Bu başarı öyküleri, o hayatlara dokunan her bir yürek için iki cihanda da aziz olmak demek!

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