ABD ile müzakerelerde her zaman göz önünde bulundurulması gereken husus, "Mutlak galibiyet veya mağlubiyet hissine kapılmamaktır!"

Ülke olarak milli menfaatlerinizi garantiye aldığınızı düşündüğünüz anda bile mutlaka birkaç hamle sonrasını da hesaba katmalısınız.

Bugün, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması kararlaştırılan "Barış Koridoru"nun akıbeti, bir "Güvenli Bölge"ye dönüşmesi, Türkiye'nin güçlü, kararlı duruşuna ve teyakkuzda olmasına bağlıdır.

Unutmayalım ki "Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci" Suriye'deki gelişmelerle birlikte akamete uğramış ve ABD, DEAŞ'la mücadele görüntüsü altında bölgenin nüfus yapısını alt üst ederek bugünkü sorunlu tablonun ortaya çıkmasına sebebiyet vermişti.

Halihazırda Suriye Demokratik Güçleri şemsiyesi altında terör örgütü YPG'yi himayeyi sürdüren, silahlandıran, eğiten CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) gerçeği karşımızda duruyor.

Ayrıca...

Müşterek Komuta Merkezi konusu da çok hassas.

Zira, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Amerikalılar, "Bölgede elemanlarımız var. Koordine olalım. Size istihbarat ve hava desteği de sağlarız" demiş olmalarına rağmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hızını epeyce kesmeye çalışmış, askeri konuşlanmasının boyutunu ve operasyonun derinliğini anlamaya uğraşmıştı.

Münbiç'teki terör örgütü varlığını Fırat Nehri'nin doğusuna çekme sözünü ise açık taahhüdüne rağmen iki yıldır yerine getirmeyen ABD profilini hatırlatmak bile gereksiz.

Özetle...

Türkiye'nin, Suriye ve Irak sahasında alacağı askeri önlemleri ısrarla durdurmaya çalışan ABD'nin bu kez Ankara merkezli formüle yanaşmış olması önemlidir. Bu çözümü kalıcı kılacak olan Türkiye'nin, farklı siyasi unsurları ile aynı noktada buluşabilmesidir. O nokta, "milli çıkarlardır!"

Ve yine dikkat gerektiren bir boyut da Kürt kökenli nüfusa ilişkin ABD'nin nüfuz çabasının, yeni versiyonun nereye evrileceği ve Ankara'yı hangi denklemlerle karşı karşıya bırakacağıdır!



NOT: Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayram tadında günleriniz eksik olmasın...