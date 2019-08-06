AK Parti'nin önünde dört ciddi gündem maddesi bulunuyor. Bunlardan ilk ikisi partinin kuruluş felsefesi ile ilgili. "Adalet ve Kalkınma!" Diğer ikisi ise anayasa reformunun yani yeni hükümet sisteminde işleyişin iyileştirilmesi ile güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi.

Yeni yasama döneminde, adalet başlığı altında kapsamlı bir reform paketi gündeme alınacak. Ki açıklandığında ciddi taraftar bulan o paket için "Gerekli hatta ilaveler de düşünülmeli" denmişti.

Kalkınma performansı ise sürdürülebilir büyüme, tek haneli enflasyon ve kur istikrarı ile bağlantılı. Nitekim bu alanda da önemli bir eşik aşılmakta.

Bu hususları vurgulamanın sebebi, AK Parti'nin içinden türetilmekte olan oluşumlar ile AK Parti'nin dışında büyütülmeye çalışılan muhalefetin bel bağladığı hassas noktalar olması. AK Parti'yi bölmeye veya zayıflatmaya dönük planlamalar, adalet algısı ile ekonomik refah beklentisinden manipüle edilebiliyor. İşte bu nedenle hukuk ve ekonomi sahasında atılacak her adımın, pek çok hesabı ya da zamanlamasını değiştireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

***