Meselenin şehir efsanesi olmaktan çıkması veya tekil örneklerden genelleme yapılma hatasına düşülmemesi için yeniden ele alınmasında fayda var. Zira, yakın zamana dek FETÖ ile iltisaklı bir kişi ya da kuruluş adına değil inisiyatif almak, aynı cümle içinde isminin geçmesinden imtina edenlerde dahi bir davranış değişikliği başladığı anlatılıyor.

Evet...

FETÖ ile mücadelenin, sayısal yönü aşan sosyo-ekonomik bilançosunun çıkarılmasına ve mücadelenin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak yaklaşımlara ihtiyaç var.

Halihazırda, ByLock gizli yazışma programının deşifresi, ankesörlü telefonla ardışık arama zincirinden tespit edilenlerin ayıklanması, itirafçı beyanlarına dayalı somut bulgular dışında FETÖ organizmasına yönelik olarak bir de Maarif Vakfı eliyle yurtdışındaki okul yapılanmasına dönük çalışmalar söz konusu. FETÖ bağlantısı nedeni ile kamudan ihraç edilenlerin dosyalarının tek tek incelendiği komisyonun çalışması ise at izini it izinden ayrıştırma çabası olarak devam ediyor.

Buna karşın, FETÖ bulaşığı iş insanları ya da bürokratların, ailelerinin günlük hayattaki durumları, yaşananlardan ders alıp almadıkları, yeniden toparlanıp toparlanmadıkları, cezaevlerindeki örgüt mensuplarının açık-örtülü dayanışma geliştirip geliştirmedikleri, kamu sistemindeki kripto unsurların varlığı masaya yatırılmak zorunda.