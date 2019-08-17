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OKAN MÜDERRİSOĞLU
17 Ağustos 2019, Cumartesi OKAN MÜDERRİSOĞLU

Kainatın nizamı karşısında insan!

Dün, 'nde...
Dendi ki...
Kur'an-ı Kerim'in insanlığa şöyle bir çağrısı vardır:
"Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın." Tabiata sorumsuzca müdahale eden, kendi menfaati için ormanları kesen, suyu ve havayı zehirleyen, toprağı kurutan insanoğlu, yeryüzünde dengeleri bozmaktadır.
Afetlerin kötü neticelerinin önemli bir kısmı bizim hata ve ihmallerimiz sebebiyledir.
Nitekim Yüce Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur:
"Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar." Bu vesileyle 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin 20. yıldönümünde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
Bir musibet yaşamadan çevremize karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getiren insanlar olmamızı temenni ediyorum.

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