Konular, kişiler ve yapılması düşünülen işler iç içe geçince...

Dışarısı da bu süreçlere müdahil olmaya heveslenince...

Olayların birbiri ile ilinti örgüsünü doğru kurmak zorunlu oluyor.

Bizler...

Meselelere Türkiye merkezli bakmak durumundayız.

Gel gör ki küresel güçlerden medet uman sözde muhalif, özde gayri milli aktörlerin beyanları da araya girince "reform" heyecanı yaşayanların bile kafası karışıyor.

Neden?

Çünkü hukuk ve insan hakları bağlamında atılacak her ileri adımın taraftarları, bu çabaları manipüle etmek isteyen yabancıların içerideki sözcülerinin ağzından çıkanları da duyunca, çekinceye kapılabiliyorlar.

Unutmayalım...

Ülkemiz, "ekonomiyi, dış politik hamleleri ve terörle mücadeleyi" doğrudan ilgilendiren hassas bir dönemi yaşıyor.

Bu dönemde, rasyonel gerekçeler kadar irrasyonel beklentiler de devreye sokularak ittifak zincirleri koparılmaya, güven ortamı zedelenmeye çalışılıyor!

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