Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "demokrasi, hukuk, ekonomi reformu" mesajı ile başlattığı yeni dönem, dört çevreyi şoke etti...

1- FETÖ'cüler ve kriptoları. 2- CHP ve etrafındaki muhalefet bloğu. 3- AK Parti'den kopan ve yeni bir ittifak zinciri kurmaya çalışan partiler. 4- Türkiye'de ekonomi kaynaklı türbülans bekleyen ve buradan kendine uygun siyasi tasarım çıkarmayı hedefleyen dış odaklar ile kimi sermaye uzantıları.

Nitekim...

Cumhurbaşkanının birbirini tamamlayıcı beyanları sonrası en çok sesi çıkanlar, daha ilk andan kategorik itirazlarını sıralayanlar, yapısal değil kozmetik düzenlemeler olacağını iddia edenler de bu çevreler oldu.

Neden?

Çünkü "hazırlıksız yakalandılar!"

Erdoğan'ın olayların gelişimi gözeten, bu sayede gerçekçi ve esnek çözümler üretebilen liderlik kabiliyetini tam olarak hesaba katamadılar!

Esasen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve ekonomideki yeni nesil reformları siyasal ajandasında öne çıkarması, "Düne kadar neredeydi?" diye tepkisellikle karşılanacak bir gelişmeyi değil, "Ne iyi oldu da bu konular yeniden öncelik haline geldi" diye ele alınması gereken özellikli bir durumu ifade ediyor!

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Tasavvufun büyük isimlerinden'nin o güzel anlatımından esinlenerek yeni şartları izah edecek olursak...Her hal ve şartta çare,dadır. Tıpkı AK Parti'nin arayışının isminde gizli olduğu gibi..Yeni arayışın manasınakanıt arayanların,ile AKParti siyasal genetiği arasındakigüçlü bağlara bakmasınınyeterli olacağı gibi...

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Değişime direnen, eski alışkanlıklarlahareket etmek isteyenler olabilecektir.Özgürlük-Güvenlik dengesindeyeni nokta aranırken, kritik alanlardakikazanımları baskılama arayışları da gözlenebilecektir!Hukuki alandaki düzenleme çabasınıntaraftar bulması, kriter haline getirilendavaların seyri ile ilişkilendirilebilecektir.Bilhassa ekonomi sahasında dünile bugünü kıyaslayıp çarşıyı karıştırmakisteyenler de türeyecektir. Dün de bugünde yarın da AK Parti'nindir.Tanımlanmak ve içi doldurulmak istenen çerçeve geçmişle hesaplaşma vesilesi değil,iradesidir. Bu iddianın pozitif sonuç verebilmesi ise risk yönetmesini bilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitleleri ikna gücü ve ekonomik başarıyla doğrudan ilgilidir...