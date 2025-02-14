Malezya-Endonezya-Pakistan... Asya Pasifik'in köşe taşı üç ülkede Türkiye rüzgârı esti, atılan imzalar dünyanın dikkatini çekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya çıkarması "savunma sanayii, enerji, inşaat" başta olmak üzere yepyeni fırsatların kapısını araladı.

Şimdi sırasıyla ilerleyelim...

Malezya ve Endonezya, Türk savunma sanayii ürünlerinin hem alıcısı hem de teknoloji transferi ve ortak üretim noktasında yakın partneri!

Malezya'da... ASELSAN, HAVELSAN ve 100'ü aşkın personeli ile TUSAŞ başarılı işlere imza atıyor. İHA'lar konusunda önemli işbirlikleri söz konusu. Ayrıca... STM firması Malezya Kraliyet Donanması için 3 korvet gemisi inşasını üstlendi. Yakında Sahil Güvenlik için de benzeri bir projeyi müjdeleyecekler...



Endonezya'ya gelince... Türkiye, bu ülkeye zırhlı araçlar, İHA'lar, hava savunma ve füze sistemleri ihraç ediyor. Altay Tankı ve KAPLAN MT projesi de iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin çarpıcı bir örneği olarak dikkati çekiyor. Türkiye- Endonezya ticaret hacmi halihazırda 3 milyar doları aşıyor ve yeni hedef 10 milyar dolar.

Ve nihayet Pakistan...

Türk savunma ürünlerinin en ciddi alıcısı konumunda. Öyle ki bir seferde en büyük savunma sanayii ihracatı Pakistan'a gerçekleştirildi. 4 adet MİLGEM Korvet Gemi Projesi teslimatı ve yerinde üretimiyle halen devam ediyor. T129 ATAK helikopterinin satışına dair mutabakat zaptının işlerliği için lisans sorunları aşılmaya çalışılıyor. 155 milimetre topçu mühimmatı gövdesi üretim ve dolum hattı kurulumu ise son aşamasına gelmiş bulunuyor. Ve nihayet... Roketsan'ın havadan karaya balistik süpersonik füzesi İHA-230, L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemi, OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistem, ÇAKIR seyir füzesi, SUNGUR hava savunma sistemi de Pakistan silahlı kuvvetlerince detaylı şekilde inceleniyor.

Üç Asya ülkesini kapsayan seyahatin "yumuşak gücünü" ise Togg ve Türk dizileri temsil etti. Malezya, Endonezya ve Pakistan'a hediye edilen Togg'lar büyük ilgi görmekle kalmadı, nasıl kullanılacağı konusu da liderler arasında tebessüm ettiren anlara sahne oldu. Ve nihayet, yayınlandığında Pakistan'da trafiği bile boşaltan, milyonları ekranlara kilitleyen Türk dizileri için yeni siparişler de alındı, TRT'nin jestleri de ihmal edilmedi!