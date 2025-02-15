TÜSİAD, uzun bir aradan sonra yeniden, "en iyi savunma, saldırıdır" doktrinine döndü. Kavgada yumruk sayılmadığını bilerek ve ilk yumruğu atanın avantajlı olacağını sanarak Ankara'nın sinir uçlarına bastı. Siyasetle kavga, TÜSİAD'ın iyi bildiği ve bilinçli tercihle girdiği bir mücadele türü. Üstelik bu kez, "mağduriyet üretmeye", "iç ve dış destek bulmaya" endeksli bir kavga söz konusu. Bir an için kazanamayacağını hesaplasa da kaybettirmeye odaklı bir atak bu. Yani; iktidarı sert şekilde hırpalama, siyasetin kimyasını bozma, uyuyan hücreleri (!) uyandırma faaliyeti ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Üstelik sahnelenme biçimi de çok profesyonelce...

Öncelikle, vurgulanan kavramlar ustaca seçilmiş. Nitelikli eğitim, liyakat, hukukun üstünlüğü, ekonomik programa güven şartları vb. Kimsenin itiraz edemeyeceği hatta evrensel nitelikli hususlar bunlar.

Ayrıca... Bir baskı grubu olarak, sivil toplum kuruluşu kimliği de kullanılmış. Memleket meseleleri hakkında söz söylemenin, ifade özgürlüğü bağlamındaki karşılığı da demokrasilerdeki yeri de gözetilmiş.

Ve nihayet... Olası riskler dikkate alınmış ve duruma göre B, C planları da yedeklenmiş.

Diyebilirsiniz ki... "Ne var bunda?" Cevabı net: "Meşru görünümlü lâkin siyasi hedefli operasyonel hamle!" Bir adım ötesinde ise... Fay hatlarını tetikleme, memnuniyetsizliği körükleme, duygusal tepkileri örgütleme çalışması içermesi de sürpriz değil!

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Kabul edelim ki Cumhurbaşkanı'la, TÜSİAD arasındaki ilişkiler ilkgünden itibarenidi. Çoğu zamaniniş çıkışlı seyretti. Erdoğan'ın,dediği, çoğu kez ağır ifadelerle yüklendiğiyapısal karşı karşıya gelme hadisesininözetiydi Erdoğan-TÜSİAD münasebetleri.Cumhurbaşkanı, TÜSİAD'ı eskisi kadarmuhatap almayıp, iş dünyasındaki yelpazesinigenişlettikçe, tabiri caizse sermayeninyönetimi noktasındaki tekel kırıldıkça stresindalga boyu da yükseldi. Elbette, geriyedönük çok çarpıcı örnek olaylar, ibretlikdiyaloglar da anlatılabilir, Gezi olaylarınakadar indirilebilecek keskin ve organizetavırlar da denkleme katılabilir. Ama yakıntarihi esas almak da yeterli olur. TÜSİAD veetkileşim içinde olduğu çevreler 2017'dekireferandumu,, Cumhur İttifakını birtürlü içselleştiremedi. Sistemik iyileşme önerileriile gelmek yerine sisteme kafadan karşıçıkmayı tercih etti. Ankara'da; parlamento,bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla ilişkileriçin özel bir bina donatsa da TÜSİAD,ikna edici diyaloğa girmeye yatkın olmadı.Sadece şirket veya vaka bazlı çözümleraradı. Ve bu tercih TÜSİAD merkezlerini,muhalif unsurların toplanma ve negatifenerjisini boşaltma yerine dönüştürdü!

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... TÜSİAD üst yönetimi mesaj vermedenönce, ince eleyip sık dokuyor. Ak saçlıbüyüklerine danışıyor. Kendi arasında görevbölümü yapıyor. Hangi ismin, hangi hedefevuracağını belirliyor. Düğmeye bastığı dakikadanitibaren, iktidardan gelebilecek tepkilerigöze alıyor. Ya zamanın ruhunu gözetiyorya da son örnekte olduğu gibi yeni birhikâye yazılması için bizzat öncü rol üstleniyor....Prensip olarak parti sözcüsünün, açıktan taarruz edilen alanlardan sorumlu bakanların cevap vermesi işin doğasına uygundur. Fakat Erdoğan, alışılmış siyasetçilerden olmadığı için TÜSİAD'ın klâsik eleştiri sınırlarını fazlasıyla, alternatif siyaset mihrakına dönüşme eğilimi içeren kontratağını karşılıksız bırakmayacaktır. Gel gör ki... TÜSİAD'ın karın ağrısının ne olduğunu, siyasal mühendislik izleri taşıyan konuşma içeriğini kimlerin şekillendirdiğini, içeriden itiraz gelip gelmediğini bilmesi gerekir ki Cumhurbaşkanı'nın ne diyeceğinin mana ve ehemmiyeti de yerli yerine otursun. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki Asya seyahatinden dönerken sohbet ettiğim MSB, teğmenlerin ihracına dair TÜSİAD patentli sözler üzerine,diyecek kadar netti!