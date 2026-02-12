Meclis kürsüsü, milletindir. Kürsüye yönelik her saygı, millet iradesine gösterilen saygıdır.

Kürsünün işlevini engelleyen her müdahale ise doğrudan demokratik düzenin zedelenmesi anlamına gelir. "Siyasi vandallıktır!" Tıpkı dün tanık olduğumuz gibi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı'na getirilen Mustafa Çiftçi için TBMM'de "ant içme" programı vardı. Genel Kurulu yöneten yılların deneyimi Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, bir gerilim yaşanmaması için "perde arkası siyasi diplomasi" işletmeye çalıştı. Partilerin grup başkanvekilleri ile görüştü. Derken AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in de aralarında olduğu parti temsilcileri salondaki yerlerini aldılar.

Gül, AK Parti Grubu'na dönerek "sakin kalın" işareti yaptı. CHP'li Emir'le birlikte gelen bir diğer grup başkanvekili Ali Mahir Başarır ise partili arkadaşlarına dönerek kaşını kaldırdı ve "uzlaşma yok" sinyali gönderdi.

Esasen, CHP'li vekillerin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin etmesini önlemek için kürsü işgaline yönelecekleri gün içinde duyulmuştu. Bu nedenle AK Partili vekiller de kürsüyü koruma altına almak üzere teyakkuza geçtikleri izlenimi veriyorlardı.

***

CHP'li Emir, oturum başlar başlamaz söz istedi. Siyasi nezaket sınırları içinde bir çıkış yaptı ve Bakan Gürlek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istifa etmediğini, bu nedenle Meclis'te yemin edemeyeceğini ileri sürdü. Hatta usûl tartışması açmak istedi. AK Parti adına söz alan Gül ise iki bakanın atamasının yapıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı tezkeresinin Genel Kurul'da okunduğunu hatırlatarak ant içme merasimine geçilmesi gerektiğini savundu. TBMM Başkanvekili Bozdağ da Gürlek ve Çiftçi'nin, atama kararnamesinin resmî gazetede yayımlandığını, görevlerine zaten başladıklarını vurguladı. Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereği iki bakanın yemin etmelerinin zorunlu olduğunu, bir prosedürü tamamlamanın gerekliliğini hukuki dille açıkladı.Sonra, Bakan Gürlek'i yemin etmesi için kürsüye davet etti.Bir grup CHP'li vekil kürsüyü işgal ederken bir başka grup CHP'li de Gürlek'in önünü keserek kürsüye yürümesini engellemek istedi. Haliyle AK Parti Grubu da hareketlendi. Bir yanda kürsüyü açmaya çalışan vekilleri diğer yanda Gürlek'i koruma çemberine alanları gördük. Ve maaleseftanıklık ettik. Bilgi sınırlarımız dahilinde Meclis tarihinde ilk kez bir yemin töreni kürsü işgaliyle tekmelerin yumrukların konuştuğu üzücü olaylarla kayda geçti.

***

Burada,tartışmasına girmek bile gereksiz. Sn. Bozdağ'ın dediği gibiFakat kürsü işgalinin, yemin için kürsüye gelen bir bakanın fiziki müdahaleye maruz bırakılmasının bizce savunulabilecek yanı yoktur!Doğrusu; Bakan Gürlek, CHP'lilerin açık hedefi olduğunun bilinci ile soğukkanlılığını koruyan, yüzüne yansıyan gerginliği yöneten bir duruş sergiledi. Ama kararlıydı, yeminini gür bir sesle ve hızla tamamladı. Bakan Çiftçi ise devam eden gerginlikten nasibi aldı. O da AK Partili vekillerin kürsü koruması altında, zor şartlarda ant içerken, kızı ve oğluyla izleyici locasında oturan eşinin gözleri doldu. Meclis'teki manzaradan duyduğu rahatsızlık, büyük hüzne dönüştü ve arkasına bile bakmadan süratle locadan ayrıldı.Temsili demokrasi ile anarşizm arasındaki çizginin her an aşılabildiği bir Meclis tablosu toplumsal hafızadaki sıkıntılı yerini aldı!CHP'li vekillerin her biri, âdetatakmış gibiydi. Gürlek de o maskeleri düşüren siyasi aktör olarak karşılarına çıktı.Öngörülerimizde yanılmak isteriz. Ama belli ki CHP, Gürlek'le uğraşmayı sürdürecek. Gürlek ise artık siyasi kimliği ile mücadele verecek, gerektiğinde konuşacak ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile AK Parti grubunu ve Cumhur İttifakı'nı yanında bulacak!