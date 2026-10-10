Bir tarafta, beytül-mala el uzatanlar ve ne pahasına olursa olsun onları himaye edenler var... Öyle ki... Utanç abidesi belediye yolsuzluklarını unutturmak için iftira siyasetine sarılanlar da kendileri! Yani, CHP-Yeni Parti zihniyeti...

Diğer tarafta ise... Nefsine yenik düşen veya davaya halel getirenlerle tereddüt etmeden yolları ayıran "hodri meydan siyaseti!" yer alıyor. CHP- Yeni Parti ekseni ile AK Parti çizgisini ayrıştıran hassas nokta da burası!

Esasen yaşadığımız hadise, 17-25 Aralık (2013) tezgâhının, 2.0 versiyonu!

Karakteristiği farklı gibi görünse de işin özü ve kullanılan yöntemleri aynı! FETÖ'cü taktikler... Algı operasyonu, itibar suikasti ve dezenformasyon. Kendi gerçekliğini üreten yalan makinesi. "Öyle imiş, şöyle imiş" tarzı süfli söylemlerle kitleleri manipüle etme girişimleri... Sağlaması yapılmamış, doğrulaması için çaba gösterilmemiş, kurgulanmış duyumlar üzerinden ekonomik ve toplumsal kutuplaşmayı tetikleme hamleleri.

Kanımca, MHP lideri Sn. Devlet Bahçeli son grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için tarih verip, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması gerektiğini söylerken piyasadaki bu kirli oyunu gördü ve bozdu.

Hani deriz ya! "Her işte bir hayr vardır!"

Umalım ve dileyelim ki bu büyük sınama... AK Parti'nin silkelenip kendine gelmesi, ağırlıklarını atması ve bürokrasinin de ayağını denk alması için bir fırsata dönüşür!

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3 İŞ ADAMI, 3 TECRÜBE...

Şimdi size, üç önemli iş insanının "fon skandalına" farklı bakış açılarıyla yaklaşımından örnekler vermek istiyorum.

Birincisi... Uluslararası çapta enerji ve müteahhitlik işlerine imza atmış bir isim. Bizzat arayıp dedi ki... "Malûm şahıslar aylar önce bana geldi; 'serbest kaynaklarınızı fonlarda işletelim' dedi. Ciddiye almadım ve geldikleri gibi gönderdim. Reel üretime dayanmayan kazanç bir balon oluşturur ve er ya da geç patlar!"

İkincisi... Kıdemli bir iş insanı... Onun yaşadıkları fon hadisesinden önce... Ama endişelendiği konu, bugünküne benzer. Dedi ki... "Şirketimizi halka açtık. Bir süre sonra, hisselerimizin suni olarak şiştiğini gördük. Şirket benim, öyle bir değer yoktu. Atladım uçağa Ankara'ya gittim. SPK ile konuştum. Bu işe el atmalarını istedim. Birkaç hafta içinde hisse fiyatları olağan seyrine döndü. Biz hareket geçmesek Allah muhafaza, dahlimiz olmayan olaydan ötürü belki de suçlanacaktık!

Üçüncüsünü ise ismen paylaşacağım... Mütevazı, inançlı ve sadece işinde, gücünde. Olup bitenleri dikkatle izliyor ama asli odağını asla kaybetmiyor. Küresel ölçekte çalışıyor. Ürünleri dünya genelinde 110 ülkeye ulaşıyor. Fabrikadan markete uzanan zincirin her aşamasını merakla geziyor, inceliyor. Sorduğunuzda, "Emekliyim" diyor ve ekliyor, "Bana iş verirlerse onu yapıyorum!" Oysa Pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda'dan sorumlu başkanı Mete Buyurgan'ın arka plân anlatımı, pek çok şeyi özetliyor:

"Dünyanın en büyük tatlı bisküvi üreticileri arasında 4'üncü, çikolata üreticileri arasında 7'nci, tuzlu bisküvi üreticileri arasında 8. sıradayız. Murat Bey'in (Ülker) teknik ve ticari bilgisinin yanında ürün bilgisi de çok ileri seviyede. Bir yerde takılıp kaldığımızda, Ar-Ge ekipleriyle direkt Murat Bey'e gidiyoruz. Murat Bey de her zaman uygulanabilir bir reçete var. 'Şunu çıkartın, bu hammaddeyi ekleyin' dediğinde üç dakikada çözüyoruz işi!"

Murat Ülker'le sohbetimiz 28 Şubat sürecinden başladı, iç ve dış ekonomideki inişli-çıkışlı dönemlerden hisse senedi ve fon piyasasındaki güncel gelişmelere kadar uzandı. Ama nihayetinde konu geldi, "Üretim, üretim, üretim" prensibinde toplandı. "Gez, Oturma Yerinde Artık!"

Demem o ki...

AK Parti nasıl güçlü biçimde iç muhasebesini yapıyorsa, ekonomi yönetimi de Cumhurbaşkanımızın "Yatırım, Üretim, İstihdam, İhracat" felsefesine göre tüm iş ve işlemlerini gözden geçirmeli!