Siyasi iktidarların yetkinliği normal zamanlardan daha çok kriz dönemlerinde ölçülür.

Kriz ortaya çıktığında iktidarın ne kadar hızlı harekete geçtiği, vatandaşın hakkını ne ölçüde koruduğu ve benzer sorunların tekrar etmemesi için önleyici düzenlemeleri ne düzeyde hayata geçirebildiği yönetebilme itibarının belirleyici dinamikleridir.

Maalesef dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye ekonomisinde de piyasa manipülasyonları, denetim açıkları ve kötü niyetli işlemler geçmişten bugüne süregelmiştir. Bu tür sorunlarda, devletin bunu tespit edecek kurumsal kapasiteye, yayılmasını önleyecek araçlara ve sorumlulardan hesap soracak siyasi iradeye sahip olması ilk bakılan yerdir.

Fon krizi, iktidarın yetkinliğinin yeni bir sınaması niteliğindedir. Bu tür krizler çok katmanlıdır. Özellikle ekonomik güvenlikle ilgili sorunların hukuki, toplumsal ve siyasal niteliğinin olması, çözüm için sağlam bir iradeyi zorunlu kılar.

Yine finans piyasalarını ilgilendiren sorunların çözümü, çok dikkatli bir çözüm siyasetinin yürütülmesini gerektirir. Bu tür sorunlar, kabaca iki temel riski içinde barındırır.

İlki, sınırlı bir sorunun finansal sistemin tamamına yönelik güvensizliğe dönüşmesidir.

İkincisi ise siyasi tartışmaların, mağduriyetlerin giderilmesini ve piyasanın sağlıklı işleyişini sağlayacak teknik ve hukuki sürecin önüne geçmesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlar, sorunun ilk ortaya çıkmasından itibaren, meseleyi küçümseyen ya da görmezden gelen bir yaklaşım sergilemediler. Daha ilk andan itibaren, "ucu kime giderse gitsin" sorumluların tespit edileceği ve hesap sorulacağı açık bir biçimde en yüksek irade tarafından New Yok'ta gazetecilere açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde ortaya çıktığını, finansal sistemin tamamına sirayet eden bir risk bulunmadığını ve Türk sermaye piyasalarının bu sınamayı aşacak bir kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. Finans piyasalarına güven verdi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında kırmızı çizgileri ortaya koydu. "Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur" sözleri ile siyasi iradenin duruşunu net biçimde ifade etti. Mağdurların, mağduriyetlerinin giderileceğinin sözünü verdi. İlaveten, sermaye piyasalarının işleyişini daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.

AK Parti ve Erdoğan siyasetinin ayırt edici özelliklerinden biri, kriz çözme becerisidir.

Bu beceri, kriz anında hızla hareket etme ve karar almayla başlar. Sorunu doğru tanımlamak, öncelikleri belirlemek, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, toplumun endişelerini gidermek ve geçici tedbirleri kalıcı düzenlemelere dönüştürmek şeklindeki çözüm mekanizmaları ile ilerler.

Mevcut AK Parti iktidarları bugüne kadar deprem gibi doğal afetlerden çok katmanlı organize yıkıcı müdahalelere, darbe girişimlerinden ekonomik saldırılara kadar çok sayıda sınama ile yüzleşti.

Her kriz, bir önceki krizlerden öğrenilen tecrübelerle çözüme kavuşturuldu. Yine her kriz sonrası devlet kapasitesi güçlendirildi. Mevzuat geliştirmeden kurumsal tahkimata kadar farklı ölçeklerde reform siyasetlerine başvuruldu.

Bu tecrübe zamanla, toplumda "sorun çıktığında kim çözer" sorusuna verilen cevap bakımından AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasal bir üstünlük kazandırdı.

Erdoğan liderliği, kriz anlarında sorumluluğu bürokrasiye bırakmayan, karar süreçlerini hızlandıran ve ilgili kurumları ortak hedefler doğrultusunda harekete geçerin bir yetkinlik siyasetine dayanır.

Yetkinlik siyaseti ve yönetebilme itibarı, kriz ve sınama dönemlerinde ortaya konulan irade ve üretilen sonuçlarla güçlenir.

AK Parti'nin uzun dönem iktidarını sürdürebilmesinde, seçmenin sorun çözme tecrübesine duyduğu güvenin önemli bir payı vardır.