Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın heyeti ile birlikte New York'tayız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkevi diplomasinin merkeziydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her eylül ayında New York'a gelmesini sadece BM zirvesine katılma olarak görmemek gerekir. Bu tür büyük katılımlı zirveler liderler için görüşmeler açısından bir fırsat ve imkân ortaya çıkarıyor. Bir yılda, farklı ülkelere zaman ayırarak yapacağı görüşmeleri birkaç güne sığdırabiliyor.

Özellikle 2021'de Türkevi'nin BM'nin hemen yanında inşa edilmesi ikili görüşmelerin sayısının artmasına imkân veriyor. Çünkü zaman daha tasarruflu kullanılıyor. Aynı zamanda hem etkinlikler hem de bakanların muhatapları ile görüşmesi bağlamında Türkevi kolaylık sağlıyor.

***