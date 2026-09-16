Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2024 yılı Büyük Zafer'in yıldönümünde, "iç cepheyi sağlam tutma" çağrısını yapmış ve bunun stratejik önemini sonraki konuşmalarında bölgesel ve küresel gelişmeler üzerinden çerçevelendirmişti.
Geçtiğimiz iki yıl içinde, iç cepheyi sağlam tutma çağrısının gerçekten de stratejik değerde bir politika çerçevesi olduğunu, bölgesel ve küresel belirsizlikler, savaşlar ve çatışmalar gösterdi.
Ülkemizin kuzeyinde beş yıla yakındır Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. İran-İsrail/ABD savaşında bir anlaşma hâlâ ufukta görünmüyor. İsrail'in bölgesel savaş ve kaos planı, yeni saldırılarla sürüyor. Filistinlilere yönelik soykırım durdurulabilmiş değil.
Türkiye, bu çatışmalardan en fazla etkilenebilecek ülke olmasına rağmen, siyasal ve yönetsel istikrarın devam etmesi, siyasi liderliğin, uyumlu ittifak siyasetinin ve yönetici kadroların öngörülü çabalarıyla maliyetleri minimize edebilmiştir.
Bugün geriye baktığımızda, iç cepheyi tahkim etme, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge politikasının isabeti yadsınamaz bir hakikattir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde, yeni bir yaklaşımdan bahsetti. "Büyük Türkiye Mutabakatı"
olarak ifade ettiği bu yaklaşımı, terörsüz Türkiye süreci ile ilgili ortaya çıkan toplumsal ve parlamenter uzlaşıya atıfla sonraki konuşmalarında devam ettirdi.
Kırgızistan
dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, "İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye payandasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz"
sözleriyle tekrar bu kavrama atıf yaptı.
Geçtiğimiz günlerde, AK Parti
Rize Genişletilmiş İl Başkanları Danışma Meclisi Toplantısı'nda, dünyanın ve bölgenin kritik bir süreçten geçerken siyasetin de kendisini buna göre uyarlaması gerektiğini vurguladı.
Yalnızca iktidar karşıtlığına dayanan "cephe siyaseti"
nin terk edilmesi, görüş ayrılıkları korunurken diyaloğun güçlendirilmesi, hizmette yarışmanın ve milli menfaatlerde ortaklaşmanın esas alınması gerektiğinden bahsetti.
Konuşmasında "Ankara merkezli siyaset"
çağrısıyla bu kavramla neyi kastettiğini bir kez daha şu sözlerle dile getirdi: "Büyük Türkiye Mutabakatı, bunu söylerken kastımız budur. 86 milyonun birliği, beraberliği, kader ortaklığıdır. Aynı idealler etrafında kenetlenmedir."
Büyük Türkiye Mutabakatı
çağrısı, dünyadaki siyasetin merkezinin zayıfladığı, siyasi partilerin uçlara yöneldiği, toplumsal ve siyasal gerilimlerin devletlerin karar alma kapasitesini aşındırdığı bir dönemde Türkiye açısından stratejik bir önem
taşımaktadır.
Bugün birçok gelişmiş ülkede, kimlik çatışmaları ve ideolojik sertleşme uzun dönemli politika üretimini zayıflatmaktadır. Türkiye birçok konuda olduğu gibi, dünyanın şimdilerde yüzleştiği siyasi krizlerle erken karşılaştı. Bu krizleri, güçlü iktidar, dirayetli siyasi lider, etkin siyaset ve meşru yönetimle atlatabildi. Bu konuda tecrübe biriktirdi.
Tecrübe, siyasal öğrenmeyi rasyonelleştirir.
Ülkemizin muhalefet partileri de Türkiye'nin yakın ve uzun dönem tecrübesinden faydalanmalıdır. Çatışmacı cephe siyasetinin kendilerine kazandırmadığı tecrübeyle sabittir. Bu bağlamda Büyük Türkiye Mutabakatı
çağrısını, muhalefeti iktidara eklemleme siyaseti olarak görmemek gerekir. Bu çağrı, ülkemizi küresel belirsizlikler ve bölgesel kırılganlıklar karşısında daha dirençli ve etkili kılacak bir siyasal zeminin inşası arayışı olarak değerlendirilmelidir.
İki yıl önce iç cepheyi tahkim
etmeye yönelik başlatılan siyasi yaklaşımın, hem iktidar hem muhalefet hem de Türkiye açısından stratejik önemi anlaşılmıştır.
Bundan sonrası için, stratejik bir değeri olan Büyük Türkiye Mutabakatı
çağrısının, muhalefet partilerine de pozitif ve yapıcı bir siyaset geliştirme imkânı ve fırsatı sunduğu gözden kaçırılmamalıdır.