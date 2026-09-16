Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2024 yılı Büyük Zafer'in yıldönümünde, "iç cepheyi sağlam tutma" çağrısını yapmış ve bunun stratejik önemini sonraki konuşmalarında bölgesel ve küresel gelişmeler üzerinden çerçevelendirmişti.

Geçtiğimiz iki yıl içinde, iç cepheyi sağlam tutma çağrısının gerçekten de stratejik değerde bir politika çerçevesi olduğunu, bölgesel ve küresel belirsizlikler, savaşlar ve çatışmalar gösterdi.

Ülkemizin kuzeyinde beş yıla yakındır Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. İran-İsrail/ABD savaşında bir anlaşma hâlâ ufukta görünmüyor. İsrail'in bölgesel savaş ve kaos planı, yeni saldırılarla sürüyor. Filistinlilere yönelik soykırım durdurulabilmiş değil.

Türkiye, bu çatışmalardan en fazla etkilenebilecek ülke olmasına rağmen, siyasal ve yönetsel istikrarın devam etmesi, siyasi liderliğin, uyumlu ittifak siyasetinin ve yönetici kadroların öngörülü çabalarıyla maliyetleri minimize edebilmiştir.

Bugün geriye baktığımızda, iç cepheyi tahkim etme, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge politikasının isabeti yadsınamaz bir hakikattir.

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