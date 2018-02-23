ŞEREF OĞUZ

Fırsat Yılı 2018 mottosuyla Turkuvaz Medya sponsorluğunda ilki dün gerçekleşen Türkiye Enerji ve Maden Forumu için Lütfi Kırdar'dayız. Bakan Berat Albayrak, rüzgârda dünyanın en büyük offshore projesine hazırlandığımızı ilan ediyor.

Önceki gün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uyanan dev Türkiye'nin insansız tank üretiminden, dünyanın ilk 10 ekonomisi olmaktan söz ediyordu.

Burada dikkatimi çeken, benzer atılımları, liderlerimiz kadar küresel aktörlerin de fark etmiş olması... Bunca algı operasyonu, bu kadar karalama ve Türkiye'yi durdurma eylemi de zaten bunun göstergesi...

Benim yönettiğim panelin başlığı, Yenilenebilir Enerjide Türkiye Modeli:

Teknoloji Transferi ve YEKA Modelinin Geleceği idi. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Oğuz Can, modelimizin taşıdığı fırsatları değerlendirirken Türkiye'nin bu pencereyi zamanında görerek adım attığını belirtti.

Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın yarının trendlerini koklayan "dinamik girişimci" olarak yakın gelecekte pil işine gireceğini memnuniyetle öğrenmiş oldum. Siemens Yenilenebilir Enerji CEO'su Hakan Yıldırım da Türkiye'nin rüzgâr kartının taşıdığı yeni zenginlik alanlarını sıraladı.

Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata, güneşte yapılanları, yapılacakları ve özel sektör olarak atacağı adımları sıralarken bu alanda kendine yeterliliği aşıp yenilenebilir ihracatına, 2030'lu 40'lı yıllarda geçebileceğimiz tahmininde bulundu.

Ben şahsen Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında bu kadar uzun süresi olmadığını düşünüyorum.

Kötü müttefik yüzünden çok kısa sürede elimizde dünya çapında savunma sanayimiz oldu. İhtiyaçlar icatların anası ise petrolü olmayan ama siyasi kararlılığı ve beşeri sermayesi olan ülkemizin çok daha kısa sürede net "yenilenebilir ihracatçısı" olacağına inanıyorum.

İhtiyacımız olan, daha paylaşımcı kamu yanı sıra daha cesur özel sektördür.

Yenilenebilir enerji, "kolay" demedik ki...

Sadece "mümkün" dedik.

Ve buna mecburuz da...

Bu yüzden yavaş yavaş acele edelim diyorum.

Nitekim Bakan Albayrak zaman kaybetmeden başladı bile...