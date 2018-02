ŞEREF OĞUZ

Bilişim teknolojilerinde üretici olmak iyi fikirdir ancak bitleri baytları yiyemezsiniz. Endüstri 4.0 peşinde koşarken çiftçi hâlâ 2.0'da kalmışsa başınız dertte demektir.

Sanayi, bir şeyden çok üretmektir ve bir ülkede sanayi varsa, kalkınma sürdürülebilir olur fakat makinelerle sofrayı donatamazsınız.

Savunma alanındaki başarılarınız size düşmanla savaşta avantaj sağlar, kendi ürettiğiniz silahla vatanı savunursunuz fakat içecek suya, beslenecek gıdaya ihtiyaç duyarsınız.

Tarım, bu anlamda en temel ihtiyaç olan beslenmenin karşılığı, endüstriyel tarım ise kalkınmanın bir diğer motorudur. Kendine yeten 5 ülkeden biri (diğer 4'ünü asla bilemedik) olmakla övündüğümüz yıllar eskide kaldı. Bugün Türk tarımı, potansiyellerine erişememiş, iyileştirme alanlarıyla dolu bir sektör.

Tatil için memleketim Çaykara ve yaylalarındaydım. 10 yıldır her ağustosta yaptığım gibi, dağ bayır demeden yöreyi dolaştım, durdum... Karadeniz'de yaylalar, hayvancılığı terk etmiş, kasabadan yaylaya süt götürür hale gelmişiz.

İç Anadolu farklı mı? Yem üretimi de hayvancılık da kan kaybetmeyi sürdürmüş. Her yıl daha az davar, nahır sürüsü görebiliyor her yaz daha az çayır, yonca, yem üretiyoruz. Geçimlik tarım dahi terk edilmiş, gurbetteki vatandaşın tarlasını ekecek insan sayısı gerilemiş...

Sorun şudur; eğer biz üretmez isek, besinler nereden gelecek? Eğer biz çocuklarımıza tarımın önemini anlatmaz isek, etlerin süpermarket raflarında yetiştiğini sanan yeni nesiller oluşacak. Eğer biz üretmediğimiz gıdayı ithal kolaylığını seçersek, yeni bir dışa bağımlılık üreteceğiz.

3 tarafı denizler ve 4 tarafı sorunlarla çevrili bu coğrafyada gözü olanların düşmanlığını, ihanetini çok yoğun hissediyoruz şu günlerde... Yedi iklim dört mevsim, faunası, florası, suyu, havası ile çok özel Anadolu'da geleneksel tarım ile gelebildiğimiz nokta, ancak burası...

Bakan Fakıbaba'nın tarımda 6 dev adımını "gerekli" buluyorum ancak yeterli olanın, bu adımları atacakları, Çiftçi 4.0 zihin yapısına ulaştırmak olduğundan eminim. Unutmayın ki bilgi toplumunda da insanlar acıkacak ve torunlarımızın iştahı, bizden daha az olmayacak.