ŞEREF OĞUZ

Görüntü netleşiyor ve 11'inci Kalkınma Planı, önceki 10'undan çok farklı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, planın tanıtım toplantısında bu farkın altını çiziyor: "Cumhuriyetimizin 100'üncü, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için, daha uzun soluklu hedefleri benimseme aşamasındayız."

Dünyanın giderek daha hızlı değiştiği çağda, yerinde durmak veya zamanın ruhunu algılamakta tereddüt etmek, geriye gitmenin en hızlı yolu haline geliverir. Geçmişte ıskaladığımız değişimlerin bedeli, başkasının koyduğu kurala uyan ülke olmaktı ve bu bizi asla mutlu etmedi. IMF'nin pençesinde, elden gelen öğünle yetinmek zorunda kalan bir Türkiye...

Her değişim anı, fırsat ve tehditleri beraberinde sunar. Biliyoruz ki fırsatlar gelirken ve önü kesilerek yakalanır, ardından koşularak değil... Tehditler ise başkasının tasarladığı oyun kurallarına uyma mahkûmiyetidir. Elin gıdasıyla doyamadığın gibi elin silahıyla da ülkeni savunamazsın.

Artan jeopolitik riskler ve bu eşsiz coğrafyanın nimetleri yanı sıra taşıdığı külfetin büyüklüğü, bizleri kendi kurallarımızı koyma noktasına taşıdı.

Savunma sanayiinde yerlilik oranının %65'e yükselmesi, terörle mücadelede kendi koyduğumuz kuralların neticesidir.

Bir kez kural koymanın tadına varıp gücünü hissedince, artık pek çok ezberin eskidiğini anlıyorsunuz. Öğrenilmiş acizlikle "kurala uyan Türkiye" nakaratındakileri daha net teşhis ediyor ve pirinçteki beyaz taşları görebiliyorsunuz. Daha dün, yönettiği araştırma kurumunun itibarını arkasına alıp, "yerli ve milli geyiği" diye bu "kural koyan" tavırla alay eden sözde bilim insanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını okuduk.

11'inci kalkınma planının ruhunda, kurala uyan ülke olma sürecini bitireceğimiz kararlılığı yatıyor. Planın her sektörü ve her kurumu ilgilendiren özü, nitelik sıçramasına, yüksek gelir grubu ülke olmaya, daha mutlu vatandaş, daha güçlü ordu, daha sağlam ekonomiye yönelik planlarla dolu.

Üretmeyen ile üretenin kesin ayrışacağı, kazandığından fazlasını harcayanın sistemden eleneceği, niceliğe takılıp niteliği ıskalayanın kaybedeceği, planın kaotik tutuma, yönetişimin kötü işletmeye, bilimin ezberciliğe karşı galebe çalacağı yeni bir dönemin adıdır 11'inci Beş Yıllık Kalkınma Planı...