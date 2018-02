ŞEREF OĞUZ

Uyanan dev Türkiye, yalnızca Zeytin Dalı operasyondaki başarısıyla teröre karşı durmuyor aynı zamanda ekonomi alanında yeni atılımları sürdürüyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek küresel inovasyon liginde ilk 20'ye girme hedefini hatırlatıyor, "Son listede 4 sıra yükselip 33'üncü sıraya çıktık" diyor.

İnovasyon neden önemli?

Çok basit, sadece ekonomide değil, savunma sektöründen eğitime dek her alanda nitelik sıçraması, ancak inovasyon ile mümkündür.

Peki, Türkiye ilk 20'ye girebilir mi? Evet ama şartları var...

Ataların sözüdür; "durduk yerde icat çıkarma." Biz bunu yalnızca "icat çıkarma" diye kısaltmış, inovasyon eksiğimize "kültürel mazeret" yapmışız.

Oysa bu çetin coğrafyada başı her sıkıştığında, "ihtiyaç duyduğunda" icat çıkara gelmiş, problemlere çözüm üreterek var olabilmişiz.

Bana göre sorun icada ihtiyaç duyma noktasındaki idrak gecikmesidir.

Nitekim yıllardır yazar dururum, bizde kaynak değil idrak sorunu var diye...

2009'da Küresel Kriz Avrupa'yı vurunca ihracatçı, eksen kaydırmayı icat etti ve dünyanın sadece Batı'dan ibaret olmadığını keşfetti. Yetmedi, katma değer olmayınca ihracatın hamalı olduğunu fark etti, inovasyon ihtiyacını keşfetti.

Yıllardır AR-GE'ye milyarlarca dolar para akıtan bizlerin, arzulanan başarıya neden ulaşamadığını sorguluyorum. Yasa sorunu vardı, çözdük; kaynak sorunu vardı, hallettik, teşvik sorunu vardı ziyadesiyle verdik.

Peki, neden AR'aştırdığımız kadar GE'liştiremiyoruz?

Kaçımız bu açmazın farkında bilmiyorum ancak emin olduğum şudur ki, idrak gecikmesi var bizde.

Farklı olandan KORKU, bize benzemeyenden NEFRET, rakiple düello yerine PUSU, akıl yerine KURNAZLIK, sabır yerine TELAŞ, merak yerine BİAT, bilgi yerine KANAAT ve özgün yerine TAKLİT...

İnovasyon, "eski köye yeni âdet" getirmek ise, köyün kendi eskimiş seçenekleri dışında, "yeni" alternatifleri üretmeye izin vermesi gerekmez mi?

Afrin'de gördük ki teröre karşı mücadele sürecinde yerli ve milli silah ihtiyacını fark ettik ve gereken icatları çıkardık.

Bu yüzden sadece ordumuzun değil, her kurumun, kamu ve özel sektörün, kendi içine yönelik devrimci adımla gözlem yapması gerektiğini savunuyorum.

Değer üretmeyen süreçleri tespit etmeli, yeni ihtiyaçları tanımlamalı ve küresel akımları gözleyerek geleceğe dair sorunlar envanteri oluşturmalı.

Bunu bir kez idrak edince, pekâlâ icat çıkarır, küresel inovasyonda, dünya prömiyerindeki hiçbir yarıştan geri kalmayız.