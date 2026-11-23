Sonbaharda grip aşısı olma fırsatını kaçıranlar için kış aylarında da aşılanmak mümkün. Grip virüsünün kış boyunca yayılmayı sürdürmesi nedeniyle aralık ve ocak aylarında aşı olmak da koruma sağlayabiliyor. Aşılar ile ilgili merak edilen 10 soruyu cevapladık

Sonbaharda grip aşısı olamadıysanız hâlâ zamanınız var. Bu kış hem kendinizi hem de sevdiklerinizi korumak için atabileceğiniz adımlardan biri aşı olmak.

1. Grip aşısı kimlere önerilir? Altı aylıktan itibaren yaşa uygun aşı yapılabilir. Aşı özellikle 65 yaş ve üzerindekiler, küçük çocuklar, gebeler, bağışıklığı baskılanmış kişiler ve kronik hastalığı olanlar için önemlidir.

2. Geçen yıl aşı olanlar bu yıl da olmalı mı? Evet. Grip virüsleri zamanla değişir, önceki aşının sağladığı koruma da azalır. Aşının içeriği her sezon beklenen virüslere göre gözden geçirilir.

3. Aralıkta veya ocakta aşı olmak için neden geç değil? Grip kış boyunca yayılabilir ve ilkbaharda da görülebilir.

Koruyucu antikorlar yaklaşık iki haftada oluşur. Kışın aşı olmak, sezonun kalan bölümünde korunmanıza yardımcı olur.

4. Grip aşısı neden güvenli kabul ediliyor? Uzun yıllara dayanan çalışmalar aşının güvenli olduğunu gösteriyor. İğneyle uygulanan aşı gribe yol açmaz. Kolda ağrı, halsizlik veya hafif ateş genellikle bir iki günde geçer.

5. Gebelikte grip aşısı yapılabilir mi? Evet. Gebeliğin her döneminde canlı virüs içermeyen grip aşısı önerilir. Anneden geçen antikorlar, doğumdan sonraki ilk aylarda bebeğin de korunmasına yardımcı olur.

6. Çocuklar kaç aylıktan itibaren aşılanabilir? Altı ayını dolduran çocuklar aşılanabilir. Altı ay ile sekiz yaş arasında, önceki grip aşılarına göre aynı sezonda iki doz gerekebilir.

7. Grip aşısı kalbi de korur mu? Araştırmalar, özellikle yakın zamanda kalp krizi geçiren kişilerde aşının yeni bir kalp krizi gibi ciddi kalp ve damar sorunlarının riskini azaltabildiğini gösteriyor.

8. Aşıya rağmen grip olursam yine de faydasını görür müyüm? Evet. Aşı, gribe yakalanma olasılığını azaltır. Yine de hastalanırsanız gribi daha hafif geçirmenize yardımcı olabilir ve hastaneye yatma riskinizi düşürebilir.

9. Hafif nezlem varsa randevumu ertelemeli miyim? Hafif nezle genellikle aşıya engel değildir. Kendinizi belirgin biçimde hasta hissediyorsanız uygun zamanı hekiminizle birlikte belirleyebilirsiniz.

10. Aşı günü nelere dikkat etmeliyim? Önceki grip aşınızdan sonra ciddi bir alerjik tepki yaşadıysanız aşıdan önce sağlık çalışanına söyleyin. Aşı sonrası başınız dönerse oturup görevliye haber verin.



ÇOK DÜŞÜNMEK BEYNE ZARAR VERİR Mİ?

Akşamüstü aynı cümleyi üçüncü kez okuyorsunuz. Bütün kelimeler tanıdık ama cümlenin anlamı bir türlü toparlanmıyor. Sabah birkaç dakikada verdiğiniz kararlar şimdi gözünüzde büyüyor. Üstelik gün boyu sandalyenizden pek kalkmamışsınız. İçinizden geçiriyorsunuz. "Ne yaptım da bu kadar yoruldum?"

SANDALYEDEN KALKMADAN YORULMAK

Ağır bir yük taşıyan birinin neden dinlenmek istediğini anlamak kolay. Taşıdığı yükü görebiliyoruz. Oysa bir rapordaki tutarsızlığı bulmak, konuşurken aklından geçenleri toparlamak ya da iki seçenek arasında karar vermek de çaba istiyor. Bu çabanın dışarıdan görünür bir izi olmadığı için bazen onu harcayan kişi bile yorulduğuna şaşırıyor.

Hongmei Xia ve çalışma arkadaşlarının araştırması, tam da o akşamüstü hissini anlamamıza yardımcı olabilecek bir ipucu sunuyor.

Beyin bir sonraki işe nasıl bakıyor?

Araştırmanın odağında, sinir hücrelerinin birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan kimyasal habercilerden biri olan glutamat var. Bulgular, zorlayıcı zihinsel faaliyetler sırasında beynin belirli bölgelerindeki glutamat artışıyla yeniden çaba gösterme isteğinin azalması arasında bir bağlantı olabileceğini düşündürüyor.

Çalışmanın dikkat çekici bir ayrıntısı var.

Zihinsel performansı artıran bir müdahalenin ardından katılımcılar, başka bir zor işe girişmeye daha az istekliydi. Bir işi o anda ne kadar iyi yaptığınız, bir sonrakine ne kadar hazır olduğunuzu tek başına söylemiyor.

İş hayatında bu ayrımı kolayca gözden kaçırıyoruz. Zor bir raporu öğleden sonra bitiren kişiye, tam da o işi iyi çıkardığı için, "Hazır elin değmişken şuna da bakar mısın?" diyebiliyoruz.

Biten raporu görüyoruz. O raporun kaç saat dikkat istediğini ise çoğu zaman sormuyoruz.

Yorgunluk bir hasar işareti mi?

Glutamat yüksek yoğunluklarda sinir hücrelerine zarar verebilir. Ancak bu araştırmadan, yoğun düşünmenin ya da sıradan bir çalışma gününün beyin hasarına yol açtığı sonucu çıkmıyor. Araştırmacıların üzerinde durduğu olasılıklardan biri, yorgunluğun koruyucu bir uyarı işlevi görebileceği. Uzun süre çaba harcadıktan sonra daha kolay bir işe yönelme isteğimiz bu açıklamayla uyumlu.

Elbette bir işin bize ne kadar yorucu geldiğini tek bir molekülle açıklamak güç. Yaptığımız işi anlamlı bulup bulmadığımız, çabamızın karşılığında ne beklediğimiz ve o işi başarabileceğimize ne kadar inandığımız da deneyimimizin bir parçası.

AYNI SATIRA GERİ DÖNDÜĞÜNÜZDE

Belki de önce yorgunluk karşısında kullandığımız dili değiştirebiliriz. Birine "Biraz daha sık dişini" demeden önce, ne kadar süredir dikkatini aynı işe verdiğini sorabiliriz.

Kendimizi tembellikle suçlamak üzereyken de aynı soruyu kendimize yöneltebiliriz.

Xia'nın önerisi sade. Bir süreliğine daha kolay bir işe geçip beyne zaman tanımak.

Yarın kendinizi yine aynı satırı üçüncü kez okurken yakalarsanız, bunu kişiliğiniz hakkında verilmiş bir hüküm gibi görmeyin.

Belki de o an ihtiyacınız olan şey kısa bir aradır.



BALIKSIZ MUTFAK SAĞLIKSIZ MUTFAKTIR

Bu hafta balık haftası olsun! Bir akşam fırında limonlu hamsi, bir başka akşam soğanlı balık buğulama yapalım. Sofrada balığa daha sık yer açmak için lezzetinin yanı sıra sağlığımızı ilgilendiren 10 güzel neden var.

1. Kalp sağlığını destekler. Hamsi, sardalya ve somon gibi yağlı balıklar omega-3 bakımından zengindir.

Dengeli bir beslenme düzeninde bu balıklara yer vermek kalp ve damar sağlığına katkı sağlar.

2. Kasların korunmasına yardımcı olur. Balık, vücudun ihtiyaç duyduğu temel aminoasitlerin tümünü içerir. Vücut bu aminoasitleri kas dokusunu oluşturmak ve onarmak için kullanır.

3. Bebeğin beyin gelişimine katkı sağlar. Hamsi ve sardalya gibi cıva düzeyi düşük balıklar gebelikte iyi birer seçenektir. İçerdikleri omega- 3 yağlarından biri olan DHA, gelişmekte olan beynin yapı taşlarındandır.

4. Görme sisteminin gelişimini destekler. DHA, gözün ışığı algılayan tabakası olan retinanın da yapısına katılır. Özellikle bebeklik döneminde görmenin gelişmesinde rol oynar.

5. Kemik sağlığına katkı sağlar. Yağlı balıklardaki D vitamini, vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olur. Yumuşamış kılçığıyla yenen konserve sardalya ayrıca kalsiyum sağlar.

6. Kan yapımını destekler. Balık, B12 vitamini kaynaklarından biridir. Vücut bu vitamini, dokulara oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerini üretirken kullanır.

7. Tiroidin çalışmasına yardımcı olur. Deniz balıklarında bulunan iyot, tiroid hormonlarının üretimi için gereklidir. Bu hormonlar vücudun enerjiyi nasıl kullandığını düzenler.

8. Bağışıklık sistemini destekler. Balıktan alınan çinko, bağışıklık hücrelerinin gelişmesine ve enfeksiyonlara karşı görevlerini yerine getirmesine katkıda bulunur.

9. Sinir sağlığına katkı sağlar. Balığın içerdiği B12 vitamini, sinir liflerini saran koruyucu kılıfın yapımında görev alır. Bu kılıf, sinirlerin iletileri taşımasına yardımcı olur.

10. Doymuş yağı azaltmayı kolaylaştırır. Haftanın bir akşamı sucuk veya yağlı köfte yerine fırında alabalık seçerek protein ihtiyacınızı daha az doymuş yağla karşılayabilirsiniz. Yanına bol yeşillikli bir salata ve bir dilim tam tahıllı ekmekle akşam yemeğiniz hazır.



EV YAPIMI KOLAY 2 BELLEK TESTİ

BİR hesabı akıldan yürütmek dikkati, biraz önce duyduğunuz üç kelimeyi hatırlamak ise belleği çalıştırır. Bu iki kısa denemeyi evde, sakin bir zamanda, bir yakınınızla birlikte yapabilirsiniz.

1. 100'den 7'şer geri sayın 100'den başlayın ve aklınızdan 7 çıkarın. Bulduğunuz sayıdan bir kez daha 7 çıkararak toplam beş adım ilerleyin. Sayıları yüksek sesle söyleyin. Yakınınız yanıtlarınızı not alsın, kontrolü ise en sona bırakın. Doğru sıra 93, 86, 79, 72 ve 65'tir. Bu deneme özellikle dikkatinizi sürdürme, kaldığınız sayıyı akılda tutma ve zihinden işlem yapma becerinizi yoklar. Bir adımda takılmanız tek başına bellek sorunu olduğu anlamına gelmez.

2. Üç kelimeyi hatırlayın Yakınınız birbiriyle ilgisiz üç kelime seçip size yavaşça söylesin. Örneğin "elma, anahtar, sandalye" gibi bir üçlü seçebilir. Bu örneği okuduysanız deneme için başka kelimeler kullansın. Kelimeleri duyar duymaz tekrar edin. Böylece yakınınız her birini doğru işittiğinizden emin olabilir. Ardından üç dakika boyunca başka bir konudan konuşun. Süre dolunca yakınınız "Sana söylediğim üç kelime neydi?" diye sorsun. İpucu almadan hatırladığınız kelimeleri istediğiniz sırayla söyleyin ve kaçını hatırladığınızı kaydedin. Sonucu günlük yaşamınızla birlikte değerlendirin. Bu denemeler tanı koymaz. Uykusuzluk, kaygı, eğitim düzeyi ve işitme güçlüğü performansınızı etkileyebilir. Tüm yanıtları doğru vermek de bir bellek sorununu dışlamaz. Unutkanlık ilaçlarınızı takip etmeyi, randevularınızı hatırlamayı veya alıştığınız işleri yapmayı güçleştiriyorsa aile hekiminize başvurun.



ERKEN YAT ERKEN KALK!

Gece on ikide dizinin kahramanı kapıyı açıyor. Karşısında kim var? Bunu öğrenmeden nasıl uyuyacaksın? Bir bölüm sonra kapıdaki yabancının adını, mesleğini ve çocukluk travmasını biliyorsun. Sabah yedide çalan alarmı kimin kurduğunuysa bir türlü hatırlayamıyorsun.

Horozun programı sana uyar mı? "Erken kalkan yol alır," demiş büyüklerimiz. İnsan merak ediyor. O yolcu dün gece kaçta yattı? Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi, 18 ile 60 yaş arasındaki yetişkinlere düzenli olarak gecede en az yedi saat uyku öneriyor. (aasm.org) Gece ikide yatıp şafakta koşuya çıkarsan spor hanene bir artı yazabilirsin. Uyku hanendeki eksi de yerinde durur. Üstelik sabahın altısı fırıncı için işin ortası, gece nöbetinden dönen hemşire içinse yastığa kavuşma vakti. Yatma vaktini belirlerken kalkacağın saatten geriye doğru say. Uykuya dalmak için de pay bırak. Yastığa başını koyunca on yıl önceki tartışmada ne demen gerektiğini hatırlarsan o paya sevineceksin.

Ekranın gece mesaisi

Peki, gözlerin yanarken elin neden hâlâ ekranda? Hikâyenin heyecanı bir yana, ışığın da bunda payı var. On iki genç yetişkinle yapılan bir deneyde katılımcılar beş akşam üst üste yatmadan önce yaklaşık dört saat tabletten kitap okudu. Işıklar söndüğünde uykuya dalmaları, basılı kitap okudukları akşamlara göre ortalama on dakika daha uzun sürdü. Ekranlı akşamlarda vücuda gecenin geldiğini haber veren melatonin hormonunun düzeyi de daha geç yükselmeye başladı. (doi.org) Bu akşam başucunda basılı bir kitaba yer açabilirsin. Üstelik karton kapaklı bir romanın şahane bir özelliği var. Son sayfayı çevirince içinde kendiliğinden başlamıyor.

Akşamdan sabaha hazırlık

"Bir banyo yap da gevşe" diyen büyüklerin bir bildiği varmış. On yedi çalışmayı inceleyen araştırmacılara göre yatmadan bir iki saat önce alınan ılık duş, uykuya dalma süresini kısaltabiliyor. (pubmed. ncbi.nlm.nih.gov) Akşamdan giysilerini hazırlamak da eski usul bir sabah kolaylığı. Bunun için laboratuvara gerek yok. Tekini bulamadığın çorabı ararken çayın kaç kere soğuduğunu hatırlaman yeter. Bu akşam yatma vaktini on beş dakika öne çekmeyi dene. Işığı kıs, telefonu salonda şarja bırak, kitabına bir ayraç koy. Sabah güneş doğmuşsa perdeyi aç. Gözlerinden gelen ışık sinyali beynindeki biyolojik saatin dışarıdaki dünyayla aynı zamanı tutmasına yardım eder. (nhlbi. nih.gov) Çayını pencere önünde ağır ağır içmek için de güzel bir bahanen olur. Kapıdaki yabancı mı? Yarın akşam da tam bıraktığın yerde olacak.