İyi Parti'de yaşanan istifalar, kayıp 132 milyon, dağıtılan paralar partideki çürümüşlüğe işaret etse de olayın bütününü anlatmaya yetmiyor.

Süreci bu kadar karmaşık hâle getiren de bizzat Meral Akşener. Çıkıp açık açık, "Bize şunlar şunlar operasyon çekiyor" diyemediği gibi yaptığı açıklamalarla işleri daha da karıştırıyor.

O açıklamaları arasında biri var ki, üzerinde mutlaka durulması gerekiyor:

"Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhşun ötesi... Öksüz kızları çalıştırıyorlar. Bunlara karşı olduğumuz için, bunlara göz yummadığımız için İyi Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz."

Fuhuş iddiasından psikolojik harbe ve Teoman Koman'a kadar gitmek enteresan yaklaşım. 28 Şubat darbecilerine "direnmekle" övünen Akşener'in, Gladyo'nun yerli ayağı eski MİT Müsteşarı, 28 Şubat generali Teoman Koman'ın talebesi olduğunu açıklaması herkesi şaşırttı.

Para pul ilişkileri bir yana Akşener, öncelikle partisine yönelik psikolojik harbi kimlerin yürüttüğünü ve Koman'ın nasıl talebesi olduğunu mutlaka açıklamalı. Çünkü bu itiraf başka bir ilişki ağıyla, iç kargaşa ve darbeler konusunda maharetli NATO destekli Gladyo'nun son versiyonu FETÖ'yle irtibatlı.

FETÖ'nün İyi Parti'de etkili olduğu biliniyor. Bunu da sadece İyi Parti karşıtları değil, bizzat partinin Koray Aydın ve Ümit Özdağ gibi kurucuları seslendirdi. Hatta birkaç gün önce yine İyi Parti kurucularından İsmet Koçak, Haber Global'de söyledi:

"İyi Parti'de FETÖ hâkimiyeti var." Ortada garip bir durum olduğu çok açık. Hem FETÖ'nün etkili olduğu bir partiden söz ediliyor hem de o partinin başındaki isim Gladyovari bir psikolojik harple karşı karşıya kaldığını söylüyor. Önlem olarak da eski Gladyocu Koman'ın talebesi olduğunu hatırlatıyor. Akşener gerçekten partisinin "müstakil" olmasını mı istiyor yoksa tipik FETÖ yöntemiyle kafaları mı karıştırıyor?

Kendisi açıklarsa partisine de iyilik etmiş olur, aksi hâlde bu sorular yakasını bırakmaz.

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MALATYA BAŞKANININ KARNESİ

Yerel seçim yarışı henüz başlamadı ama adaylar görücüye çıktı. Partiler de çalışmalarını buna paralel hızlandırdı. İlk işareti de AK Parti temayül yoklamasıyla verdi. Malatya, AK Parti'nin açık ara önde olduğu illerden biri. Temayülde ilk sırada mevcut Başkan Selahattin Gürkan, ikinci sırada ise Malatya'nın etkili siyasi aktörlerinden Öznur Çalık var. Sonuç ne olursa olsun, mevcut başkan Gürkan, hizmet ve farklı sosyolojilere seslenme açısından iddialı olduğunu söylüyor.

Girdiği ilk seçimde yüzde 68.47 rekor oyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Gürkan, önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın doğal adayı olduğunu belirtiyor ve şöyle diyor:

"Malatya tarihinde yapılan hizmetlerin kat kat üzerinde hizmetlerimiz oldu. Türkiye'nin en ucuz suyu, ekmeği, taşımacılığı Malatya'da. Bu tesadüf değildir. Bu şehrin dengesini bozmaya kalkışanlara müsaade etmeyeceğiz."

Aralarında 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Beydağı Tabiat Parkı ve Kuru Kayısı Lisanslı Deposu gibi onlarca projeyi hayata geçiren Başkan Gürkan'la ilgili şu iki tespit de dikkatlerden kaçmıyor:

- Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye tarihinde yatırım bütçesi kendi bütçesinden daha fazla olan tek belediye...

- Başkanlık yaptığı 20 yıllık dönemde ruhsat verdiği binaların hiçbirinde deprem ve doğal afetler dâhil sorun yaşanmamış.

Bir başkan için iyi bir karne...