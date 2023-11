İyi Parti'de olup bitenler, Meral Akşener'in öfkesi, hırsı veya süreci yanlış yönetmesiyle açıklanamaz bir noktaya geldi. Kaybolan 132 milyon liranın gündeme gelmesi, listelerin parayla satılmasının yeniden piyasaya sürülmesi veya 5 yıl önce yaşanan taciz iddialarının ortalığa saçılması, hatta polis otellerinde fuhuş iddialarının seslendirilmesi bir iç kavgadan daha fazlasına işaret ediyor ve makul bulunmuyor.

Üstelik bu iddiaların büyük çoğunluğunu da CHP'yle ittifakı terk edip kendi adayını çıkartacağını söyleyen Meral Akşener'in ağzından duyuyoruz. Bu işte bir terslik var. Ya Akşener siyaseti iyi bilmiyor ya da dışarıdan bir el Akşener'i acayip sıkıştırıyor.

Aslında ikisi de doğru. Akşener'in kurduğu İyi Parti'nin adına yakışacak kadar "iyi" olmadığı, toplama kadrolardan oluştuğu, parasal ilişkilerin hâkim olduğu, bir siyasi aks oluşturamadığı, hatta en başta HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırdığı hâlde CHP'ye eklemlendiği herkesin malumu.

Bu ilkesiz siyaset İyi Parti'yi "partiye" dönüştürmediği gibi kötü yönetilmesinin ve gelgitler yaşamasının da önünü açtı. Ama bugün yaşanan sorunlar sadece buradan kaynaklanmıyor. Başka bir elin de devrede olduğu çok açık. Hatırlayın, Akşener, kendi deyimiyle "CHP'nin yancısı" olmaktan vazgeçtiğinde partinin hem içi hem de dışı kaynamaya başladı.



HEDEF İYİ PARTİ'Yİ BİTİRMEK

Bu tam bir siyasi operasyondu. Hedef de İyi Parti'yi sadece ittifaka zorlamak değil, dağılmasını sağlamak. Çünkü İyi Parti'nin her ihtimalde CHP-HEDEP ittifakına itiraz edeceği hesabı yapılıyor. Böylece İyi Parti devreden çıkacak, "laik milliyetçi" seçmeni de doğal olarak CHP'ye yönelecek. Bu aynı zamanda CHP'nin HEDEP'le açık ittifak yapmasını da kolaylaştıracak.

Dikkat ederseniz, kurultayda ilk işareti veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok rahat bir biçimde HEDEP'le açık bir "işbirliği" yapacağını söyledi ve söylemeye de devam ediyor. Bu da İyi Parti'yi gözden çıkardıkları anlamına geliyor. Geriye bir tek şey alıyor: İyi Parti'nin içinin daha çok karışması, kirli çamaşırların ortaya dökülmesi ve İyi Parti seçmeninin büyük oranda CHP'ye yönelmesi... Şimdilik başardıkları da söylenebilir.

İyi Parti seçmeninin CHP'ye yönelmesi garanti olunca HEDEP'le açık ittifak yapmak ya da sol partilerle kol kola girmek de hiç zor olmayacak.



İMAMOĞLU PLANI

Bu projenin tek önceliği de İstanbul'u kazanmak... Aslında bu yerel seçimlerin tek amacı bu: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 2028 seçimlerine güçlü bir siyasi aktör olarak götürmek. Bunun için tıpkı CHP kurultayında olduğu gibi "her yol mübah" sayılıyor. Çünkü İstanbul kaybedilirse İmamoğlu'nun siyasi hayatının biteceği konuşuluyor.

28 Mayıs seçimleri sonrası Akşener'in "CHP ile ittifak yapmayacağız" açıklamasıyla bu planı bozduğu açık açık söyleniyor. Akşener de artık şunu biliyor: İyi Parti bir kez daha HEDEP'le aynı ittifakta buluşursa sadece seçim kaybetmez, partinin kapısına da kilit vurulur. Bu gerçeği büyük ihtimalle İyi Parti'nin kurucu isimleri Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu da biliyor ki hiç sesleri çıkmıyor.

Anlayacağınız, İyi Parti'deki kaos ve kargaşanın arkasında sadece iç kavga yok, daha büyük siyasi bir kavga ve hesaplaşma var.