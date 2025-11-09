Başkan Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı Azerbaycan'dayız. Başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Karabağ'ın işgalden kurtuluşunun 5'inci yılı kutlamaları var. Törenin bir diğer önemli konuğu da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif...

Türkiye-Azerbaycan ve Pakistan üçlüsünün son dönemde sık sık bir araya gelmeleri, küresel sistemdeki altüst oluşa da bir hazırlığın işareti.

Havaalanından Azadlık Meydanı'na giderken, yolların boşaltılmış olması normaldi ama şehrin sessizliği de bir o kadar dikkat çekiciydi. Sonradan öğreniyoruz, Azerbaycan halkı 4 gündür tıpkı bir bayram gibi bugüne hazırlanıyor.

Dile kolay, tam 30 yıl küresel güçlerin de desteğiyle Karabağ işgal altında kalmış, derin acılar yaşanmıştı. Şehitler verilmiş, 1 milyonu aşkın insan da toprağını, yurdunu terk etmek zorunda kalmıştı.

Nihayet 2020 yılında Türkiye'nin de desteğiyle Azerbaycan kendisine dayatılan işgali parçaladı ve Karabağ özgürlüğüne kavuştu.

Bu sadece Azerbaycan'ın değil, bölge halklarının kaderini de değiştiren, özgüven aşılayan bir bağımsızlık çıkışıydı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, halkına kazandırdığı bu özgüvene dikkat çekerken Başkan Erdoğan da ortak zafere ve iki devletin dayanışmasına özel vurgu yapıyordu.

Sözlerine "Karabağ zaferimiz kutlu olsun" diye başlayan Başkan Erdoğan şöyle devam ediyordu:

"Bugün, 30 yıllık işgali sonlandıran muhteşem ve muazzam bir zaferin 5. yıldönümünü kutluyoruz. Bu büyük zaferin mimarı ve lideri olan İlham Aliyev kardeşimi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Bilmenizi isterim ki Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir."

Pakistan Başbakanı Şerif'in konuşmasından sonra Azerbaycan'ın modern ordusunun geçiş töreni ilgiyle izlendi. Törende TB2 Bayraktar silahlı insansız hava aracının en çok alkışı alması dikkat çekiciydi. Tören sunucusundan Azerice'yi dolu dolu duyunca Kars'ta geçen çocukluk günlerime gittim.

O dili şimdi devlet katında duymak çok güzeldi. Törene ilişkin son sözü de sunucu söyledi:

"Galeben (zaferin) mübarek Azerbaycan..."

Tören yerinden arabalarla o sessiz caddelere çıkacağımızı düşünürken müthiş bir insan seliyle karşılaşıyoruz. Deyim yerindeyse Bakülüler Zafer Günü için sokağa dökülmüşler.

4-6 kilometre boyunca cadde kenarları, ara sokaklar tıklım tıklım doluydu ve her birinin gözünde Karabağ'ın geri alınmasının yarattığı özgüvenin ışıltısı vardı.