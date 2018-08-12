ÖZLEM DOĞANER

Tüm bu savaşın arasında güzel haberler vermeyi sürdüreceğiz. Tüm rakamları bundan sonra TL olarak yazacağımı baştan söyleyerek ileteyim. 2016 yılında, o dönem Enerji Bakanlığı koltuğunda oturan Berat Albayrak ve Saudi Aramco CEO'su Amin Nasser nezdinde 18 Türk şirketi ile dünyanın en büyük enerji şirketi Saudi Aramco, önemli bir anlaşma imzalamıştı. İki ülke arasındaki fırsatların gelişmesi için atılan bu mutabakat zaptları Türk şirketlerle "ayrı ayrı" imzalanmıştı. Bu ön anlaşmaların imzalarının üzerinden 2 yıl geçmeden projeler hayata geçmeye başladı. 18 Türk şirketinden ikisi peş peşe projeleri üstlendi. Tekfen, Saudi Aramco'ya ait Haradh Sahası'nın Gaz Artışı Programı-Uydu Gaz Kompresör İstasyonları Boru Hatları projesini kazandı. 33 ayda tamamlanması planlanan projenin bedeli yaklaşık 3.5 milyar TL olarak açıklandı. Daha bu anlaşmanın imzası kurumadan bir Türk şirketi daha Saudi Aramco ile bir projeyi daha vitrine çıkardı. Yaklaşık 1.8 milyar TL'lik bu ihaleyi 18 Türk şirketi içerisinde yer alan Kolin İnşaat kazandı. Kolin, Saudi Aramco'nun Dhahran kentinde çalışanları için 2 bin 400 konut yapacak. İki projenin toplam bedeli neredeyse 5.5 milyar TL. Sırada 16 Türk şirketi var.