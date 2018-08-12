ÖZLEM DOĞANER

"Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş yürütüyorlar. Silahları dolar, tetikçileri ratingciler..." Bunu söylediğimiz için bugüne kadar öyle saldırılara maruz kaldık ki. Gerçeği göremeyenler bu hafta bunun nasıl bir memleket meselesi olduğunu anladılar. Sorun şimdi ne Türk özel sektörünün borcu ne enflasyon ne cari açık... Bunların hepsini çözmek için politikalar hazır. Tüm ülke olarak yerli ve milli bir dava yürütmeye hazır mıyız? Saldırılara karşı tek vücut göğsümüzü siper edebilecek miyiz? Herkes şapkasını önüne koyup düşünsün. Doğduğu, yaşadığı toprakları ne kadar seviyor? Bu konuda bir sorununuz yoksa ülkemize sevdamızla kazanamayacağımız savaş yok. Biz bir öğün yemekle Çanakkale'de dünyayı denize dökmüş ecdadın torunlarıyız. Türkiye, "Dünya 5'ten büyük" dediğinden beri dünyaya "one minute" diyor. Siyasi tavırsa tavır, mütekabiliyeti eksik etmeyen, ekonomik yaptırımlara boyun eğmeyen Türkiye var artık. ABD, müttefiki Türkiye ile 'papaz' olmaya çabalıyor. Bir papazı, 80 milyonluk bir güce tercih ediyor. Papaz her gün pilav yiyebilir belki ama Türkiye artık tehditleri yemiyor. Türkiye'nin petrolü insanı, doğalgazı coğrafyası... Üreteceğiz, çalışacağız ve çok daha güzel bir dünya inşa edeceğiz.