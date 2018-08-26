ÖZLEM DOĞANER

Evimize, işimize, yoğun gündemimize dönüyoruz. Bayramlaştık, paylaştık, kuru konuşmayı bıraktık. Ailesinin yanına giden de sahil bölgelerine akın eden de sevdikleriyleydi. Sarılmanın, birlikte olmanın manevi gücünü topladık, dönüyoruz. Dünya, ticaret savaşlarını derinleştirip küresel piyasalar hareketliliğini sürdürürken yoğun gündemin arasında nefeslendik. Bu arada azledilmesi gündeme gelen ABD Başkanı Trump'ın "Keskin sirke küpüne zarar" misali, kendi ülkesini tehdit edişini izledik. Şimdi kaldığımız yerden mücadelemize, üretimimize devam edeceğiz.

Gündem yoğun. Yarın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Maliye Bakanı Le Maire ile Paris'te görüşecek. ABD'nin başlattığı tüm dünyayı tehdit eden ticaret savaşları, iki ülkenin ekonomik ilişkileri ve yeni yatırımlar gündemde olacak. Albayrak, 21 Eylül'de ise Alman Finans Bakanı Olaf Scholz ile Berlin'de buluşacak. Yine bu buluşmada da ana gündem maddesi ABD yaptırım uygulamalarına karşı birlikte atılacak adımlar olacak. Albayrak 8-14 Ekim'de ise IMF- Dünya Bankası toplantıları için Endonezya'da olacak.

Bu arada eylül ayının ilk haftasında Orta Vadeli Program'ın -ki adı değişecek- açıklanması için hazırlıklar sürüyor. Amaç, kararlı yaklaşım, güçlü refleks ve stratejik altyapıyla Türkiye'yi bir üst lige çıkarmak. Sıkı para ve mali politika süreci işleyecek. 2019 yılı bütçe tasarısı hazırlıkları da tamamlanacak. 15 Eylül'e kadar Orta Vadeli Mali Plan yayımlanacak. Kamu için "tasarruf" ana kural olacak.

Başkan Erdoğan'ın temasları da piyasaların ajandasında. Erdoğan, 1-3 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'da Türk Konseyi toplantısına katılacak. Tarih netleşmese de Türkiye-Rusya-İran arasındaki üçlü zirveye katılacak. 25 Eylül'de ise ABD'de 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Trump ile bir görüşme yapıp yapmayacağını zaman gösterecek. Erdoğan 28-29 Eylül'de ise Almanya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Dolara karşı yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Türkiye de bu düzende güçlü bir oyuncu olmak için adımlarını sağlamlaştırıyor. Bayram öncesi yaşadığımız saldırılar gösterdi ki mevzimizi güçlendirmemiz lazım. Sorunları giderip daha hızlı yol almak için de değişim şart. Ekonomide değişimin başladığını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gösteriyor. Bu değişim hareketinin her kesime yayılması gerekir.

Dinlendik; şimdi değişmeye, koşmaya hazır mıyız?