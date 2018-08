ÖZLEM DOĞANER

Deven Sharma... Bu ismi hatırlar mısınız? Bence tarihin en cesur adamlarından biri. Dürüst demiyorum cesur... ABD'nin 1917'den 2011 yılına kadar 'AAA' olan notunu bir kademe indirdi. ABD Hazinesi karara "politik, kasten yanlış veri kullanıldı" sözleriyle tepki gösterdi. ABD Adalet Bakanlığı, 2008- 2009 yıllarındaki finansal krize yol açan mortgage kredilerine, değerinin üzerinde not verdiği gerekçesiyle S&P hakkında dava açtı, kazandı da. Zaten evsiz ABD halkı, bu davanın haklılığını gösteriyordu ama sorulması gereken "not düşmese" bu davanın açılıp açılmayacağıydı. İşte o notu düşüren Sharma, Standard & Poor's'un Başkan ve CEO'luğu görevinden alındı. Hemen "en yüksek not" ABD'ye iade edildi. Sharma yanlış anlamıştı. O silah, ABD dışındaki ülkelere doğrultulacak, yatırımcı yönlendirilecek, ekonomilere saldırılacak, darboğaza sokulacak, iktidarlar devrilecekti. Sharma ödediği bedelle diğer meslektaşlarına örnek oldu. Bir daha kimse onun gibi olmadı. Bakın bugün S&P Başkan ve CEO'su Douglas Peterson ile Moody's Başkan ve CEO'su Raymond Mcdaniel'e... Canla başla çalışıyorlar. Bırakın dünya liderliğini kaybetmesini, ekonomisini yıllardır düzeltemeyen ABD'nin notunu değerlendirmeyi akıllarının ucundan bile geçirmiyorlar. Tam tersi. Başkanlarının tehdit kelimeleri Washington'dan Ankara'ya ulaşmadan "acil" toplantılarla not indirimi yapıyorlar. O kadar acil ki gerekçeleri sıralarken ekonomi dışına çıkıp, niyetlerini saklayamayıp "Türkiye'nin ABD vatandaşlarının tutukluluğunun devam ettirmesini" sayabiliyorlar. Görmedikleri, ABD küresel ekonomide tek kutup olmayı kaybettiğinden beri bu adamların mermileri, kuru sıkı etkisi bile yapmıyor. ABD'nin notu aslında ne olmalı? Ama dünya, ticaret savaşlarının yaşandığı bu dönemde, bu fotoğrafa seyirci mi kalmalı? Artık dünya, eski dünya değil. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke kendi şirketini kurmaya hazırlanıyor. Bakın son olarak Çinli kredi derecelendirme kuruluşu Dagong Global, ABD'li S&P ve Moody's'in Çin'in kredi notunu düşürmesinin ardından ABD'nin kredi notunu A-'den BBB+ seviyesine indirdi. Ama yetmez. Hem bu "rating" yalanının arkasına saklanan şirketlere hem de onların yöneticilerine bütün dünya yüklü tazminat davaları açmalı. Var mısınız kampanyayı Türkiye'den başlatmaya?