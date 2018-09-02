ÖZLEM DOĞANER

"Havada gördüğümde bile heyecanlanıyorum.

Çocukken Türk Yıldızları uçağına binme şansım olsa herhalde hayatımın yönü bambaşka olurdu" diye düşündüm, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'teki uçuş gösterilerini anlatırken.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sadece Türk Yıldızları değil; paraşütler, helikopterler, F-16'lar, balonlar, uçurtmalar havada uçuşacak.

Ama en çok hayaller...

Ortaokul, lise ve üniversiteli gençlerden oluşan 2 binin üzerinde takım, drone'dan robota pek çok alanda yarışacak. Milli Eğitim Bakanlığı 42 ilden 150 bin öğrenciyi festivalin yapılacağı İstanbul Yeni Havalimanı'na getirecek. Aileler de çocuklarını...

Çocuklar, uçakları kalkıp inerken görecek, pilotlarla konuşacaklar. Uzay dersi alacaklar. Havacılık, uzay virüsü kapacaklar belki de. Festivalde 8 yaşında Çin'de birinci olan drone sürücüsü de olacak.

Bugüne kadar pistonlu araçlardan, Honda'nın çıkışına, akıllı arabalara kadar birçok yeni buluş ve marka bunun gibi festivallerden ve yarışlardan çıktı. Bayraktar diyor ki "Bu sadece bir festival değil, bir hayati mesele. ABD yıllarca bütün dünyanın gençlerinin beyinlerini kullanarak cep telefonundan bilgisayara yeni ürünler çıkardı. El Cezeri, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ'a yaptığımız gibi bu gençlerin önlerini kesmezsek, biz de geleceğin Elon Musk'larını yetiştirebiliriz. Problem biziz. Bugüne kadar kurmuşuz, sonra her alanı terk etmişiz. Bu kompleksi üstümüzden atarsak, genç beyinlerin önünü kesip yurtdışına kaptırmazsak yaparız. Toplumsal dip dalgayla bunu yapmalıyız." Teknoloji için de milli bir seferberlik başlatılmalı. Bugün yerli İHA'lar, SİHA'lar, Atak'lar vb olmasa İsrailli Heron milli savunma aracımız olarak kalırdı. Ne Afrin'de operasyon yapardık ne de terörün bugünkü gibi elini kolunu bağlardık.

Daha fazla üretmeli, civatalarımıza kadar girmiş ABD, İsrail gibi ülkelerden gelen ithal ürünlerden kurtulmalıyız. Bunu da genç beyinlere fırsat vererek yapabiliriz.

Ve tabii Selçuk Bayraktar'ın dediği gibi "Onları yurtdışına yem yapmayarak." Festivalin beni heyecanlandıran en güzel yanlarından biri Türkiye Teknoloji Takımı'nda bulunan bütün şirketlerin İnsan Kaynakları uzmanlarının da festivalde gençlerle buluşacak olması. Belki de birçoğu işe alınacaklar.

Çocuk gördüğünü çabuk unutur ama deneyimlediğini unutmaz. Bence alın çevrenizde tanıdığınız bütün çocukları 20-23 Eylül'de Teknofest'e götürün. Çocukların önce hayallerini uçurun ki Türkiye'nin geleceği sağlam temellere otursun.