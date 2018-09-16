ÖZLEM DOĞANER

Bir yandan küresel ticaret savaşlarında her geçen gün şiddet artarken bir yandan da Türkiye ekonomisinde yepyeni bir dönemin adımları atılıyor. Orta Vadeli Program, kur saldırıları, yerel parayla ticaret, doların güvenilirliğinin azalması derken herkesin sohbet konusu dönüp dolaşıp ekonomiye bağlanıyor.

İşte böyle bir dönemde Turkuvaz Medya Grubu'nun en genç üyesi A Para, yola çıkıyor. 17 Eylül Pazartesi günü saat sabah 06.00'da hem Türk medyasına hem de ekonomi dünyasına yepyeni bir soluk getirmeye geliyoruz. A Para hem ekonomiyi takip edenlere hem de ekonomiyi anlamaya çalışanlara hitap edecek. İş dünyasının, piyasaların, reel sektörün, vatandaşın sesi olmaya çalışacağız.

Türkiye'de uzun yıllardır yabancı menşeili ekonomi kanalları vardı. A Para bu anlamda içeriğinden grafiğine, isminden kadrosuna farklı bir misyon üstlenecek. Türkiye'nin sesini Türkçe bakış açısıyla duyuracak. Milli ve yerli bir ekonomi kanalı olarak izleyicilerimizin karşısına çıkacağız.

Çok heyecanlıyız. Çok genç bir ekranımız, çok tecrübeli bir kadromuz var. Gece gündüz heyecanla, özveriyle, umutla çalışan bir ekibimiz var. "Herkes kendi işinin en iyisini yaparsa kazanan sadece biz değil, ülkemiz olur" düşüncesindeyiz. Ekonomiyi memleket meselesi olarak görüyoruz.

O yüzden hem Türk medyasına hem de ekonomi dünyasına bambaşka bir soluk getireceğimize inanıyorum. İzninizle tüm ekibim adına teşekkürlerimi de ileteyim. Turkuvaz Medya Grup Başkanvekilimiz Sayın Serhat Albayrak ve Genel Müdürümüz Sayın Abdülhalik Çimen'in desteği ve önderliği olmasa bu vizyonda adım atmak çok zor olurdu. A Para ile medyada yepyeni bir dönem başlayacağını düşünüyorum. Bunun için idari birimlerimizden teknik grubumuza, insan kaynakları ekibimizden hukuk servisimize kadar bize destek veren tüm medya grubumuzun yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Özellikle ekonomiden haberi olmak isteyenler, ekonomiyi anlamak isteyenler, bizim ekranlarımızda bunun karşılığını bulacaklar. Herkesi 17 Eylül sabahından itibaren A Para'yı izlemeye davet ediyoruz.