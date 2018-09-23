ÖZLEM DOĞANER

Detaylı ve ortak aklın hakim olduğu bir hazırlık sürecinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Bankacılar, iş insanları, ekonomistler ve piyasacıların genel kanaati rakamların gerçekçi, hedeflerin tutarlı olduğu yönünde. Türkiye şimdi topyekûn bu 3 yıllık yol haritasının başarıya ulaşması için "dengelenme- disiplin- değişim" sürecine katkıda bulunmalı. Yani eylem zamanı...

Bakan Albayrak, programı açıklamasının ardından A Para- A Haber- Cnn Türk ortak yayınına katıldı. Yeni dönemle ilgili aksiyon stratejisi konusunda sohbet etme fırsatı bulduk. Gördük ki ekonomideki hareketlilik şimdi başlıyor.

İlk adım bankacılık sektöründe yarın başlıyor. Albayrak, "Sağlıklı bir ekonomi için sağlıklı bir bankacılık ve reel sektör önemli. Dolayısıyla bugün karşı karşıya kalabileceğimiz sorunlara daha etkin mücadele edebilmek için pazartesi günü sektör ve banka bazlı ciddi bir mali durum tespit çalışması başlatacağız" dedi. Bankalar firmaların hepsiyle tek tek görüşüp kur dalgalanmalarının tahrip edici etkilerini minimuma indirmek için yeniden yapılandırma süreci başlatacak.

Programın en önemli sacayaklarından birini enflasyonla mücadele oluşturuyor. Sadece kamu, özel sektör ve STK değil, vatandaş da dahil toplumun tüm kesimini işin içine katarak bir toplumsal enflasyonla mücadele aksiyon stratejisi uygulanacak. Albayrak, enflasyon paketinin, ABD seyahati sonrasında, bir hafta 10 gün içinde duyurulacağını söyledi.

Programa ilişkin eylem planları ise bu yıl bitmeden açıklanacak. Albayrak, "Bu planlar, üç yıl boyunca atılması gereken adımlar açısından güçlü denetimle 3 ayda bir periyodik olarak takip edilerek somut noktaya erişecek" dedi.

YEP takip ekibi bakanlık ve kurumların 3 aylık raporlarını inceleyecek yani aksayan yönlere hemen müdahale edilebilecek canlı bir program olacak. Albayrak diyor ki "Kurumlar arası tatlı bir rekabet olacak. Çünkü karneler çıkacak. Ona göre not verilecek. Hangi kurumlar hangi bakanlıklara yeşil ışık yanıyor, turuncu ışık yanıyor, kırmızı ışık yanıyor. Herkes yeşil ışığı yakalamaya çalışacak."

Hedefler hazır. Daha iyi performans sergilenirse Türkiye daha hızlı ilerler. Herkese büyük iş düşüyor. Haydi söylenmek, sürekli karalamak yerine kolları sıvayalım.