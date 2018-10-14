ÖZLEM DOĞANER

Son günlerde en çok konuştuğumuz konulardan biri yerli üretim logosu... Malumunuz üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde yerli üretim logosu kullanımı zorunlu hale geldi. Yabancı markalar da Türkiye'de ürettikleri ürünler için bu logoyu kullanıyor. Yerli üretim böylece destekleniyor. Peki milli markalar? MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'dan öğrendim. MÜSİAD da yeni bir kampanya başlatacak. "Yerli ürün milli marka" kampanyası MÜSİAD Expo Fuarı'nda tüketiciye anlatılacak. MÜSİAD 25 ülkeden bakanın 250 yabancı şirket ve binlerce kişinin katılacağı fuarda, yeni projelerini açıklamaya hazırlanıyor. En dikkat çekici olanı gayrimenkul borsası... Türkiye'deki yaklaşık 23 yabancı kuruluşun, üniversitelerin, bankaların değerleme uzmanlarının, bakanlıkların içinde bulunduğu bir çalışma ekibi gayrimenkul borsasını hayata geçirecek. Kaan, "Emlakçılar aracılığıyla değerleme yerine yerli ve yabancı yatırımcının Türkiye'nin neresinde olursa olsun yatırım yapacağı alanla ilgili bir bilgi mekanizmasına sahip olması lazım. Bu gayrimenkul piyasasına ilgiyi de arttıracaktır" diyor. MÜSİAD ayrıca 2 girişim sermayesi fonu için kasım ayında imza atmaya hazırlanıyor. Her biri yaklaşık 100 milyon TL sermayeli olan fonlardan birisi tarım, gıda ve hayvancılık alanında, diğeri de yüksek teknoloji alanında. Yabancı yatırımcılardan da bu fonlara yoğun ilgi bekleniyor.