ÖZLEM DOĞANER

Enflasyonla topyekûn mücadele için birçok kesim elini taşın altına koydu. Mağaza vitrinlerini indirim posterleri kapladı. 3 günde 500 firma "Ben de varım" dedi. Enflasyonla mücadele sabır gerektiren bir süreç. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının ardından ilk etapta birlik ve beraberlik ruhunu tekrar canlandırması bile çok önemli bir adım. Fakat sırf bu mücadelenin nimetlerinden yani vatandaşın özel ilgisinden yararlanmak için fiyat oyunları yapanları da tespit etmek lazım. Bir vatandaş paylaşmış. 3 TL olan bir yerli çikolata markasının fiyatı aynı markette bir ayda 4 TL'ye çıkmış, enflasyonla mücadele programının açıklandığı gün ise 5 TL'ye. Kasiyere sormuş. "Herhalde yarın indirecekleri fiyatı bugün üzerine eklediler" yanıtını almış. Burada rakamları düşük görmeyin. Farz edin ki 500 TL üzerine konuşuyoruz. Sorun en hafif tanımlamayla samimiyetsizlikte... Yüzde 40 indirim yapmış markayla yan yana durup kendisini gizlemesinde. Birileri ülkesi için kârından, zamanından, emeğinden, uykusundan fedakârlık ederken birilerinin kazanma hırsından vazgeçmemesinden. İnanın enflasyonla mücadele, bu samimiyetsizlerle mücadeleden çok daha kolay. Tüketici olarak bizim de bunlara karşı uyanık olmamız lazım.