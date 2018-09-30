ÖZLEM DOĞANER

Yeni Ekonomi Programı'nın açıklanmasının ardından sektörlerde büyük bir motivasyon gözlemliyoruz. Heyecanla yeni işlere sarılanlar, sıkıntılı olanların dertlerine çözüm arayışı... Her sektörün ve tabii şirketin kendisiyle ilgili sorunları tespit etmesi, ülkenin önümüzdeki dönemde küresel alandaki fırsatları yakalaması için de önemli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin gerek ABD gerekse de Almanya'da yatırımcılarla yaptığı buluşmaların çok verimli geçtiğini yabancı kaynaklardan öğrendim. Özellikle Erdoğan'ın "Sizin derdiniz benim derdim" sözü Türkiye'nin yatırımcısına verdiği güveni gösteriyor. Bu noktada konuştuğum farklı sektörlerden haberler vereyim.