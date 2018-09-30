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ÖZLEM DOĞANER
30 Eylül 2018, Pazar SÖZÜN ÖZÜ ÖZLEM DOĞANER

Katılım bankacılığı yatırımına geliyorlar

Bankacılık sektörü malumunuz bugünlerde mali durum tespiti yapıyor. Akbank'ın yüzde 104'lük oranla sendikasyon kredisini yenilemesi de moralleri yükseltti. Bir de katılım bankacılığına bakalım. Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ile konuştum. Yabancıların yoğun ilgisinden söz etti. Oran, "Türkiye'ye yatırım yapmayı planlayan yabancı katılım bankaları var. Biz finans merkezi olma yolunda ilerleyen İstanbul'umuzun faizsiz katılım bankalarının da merkezi olmasını istiyoruz. Türkiye bu liderliği Londra'nın elinden alsın istiyoruz. Katar, Dubai, Bahreyn, Malezya gibi ülkeler katılım bankası kurmak istiyor ülkemizde. Gerek özel gerekse de devlet bankaları da var" diyor. Fırsatları kaçırmayalım.

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