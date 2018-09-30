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ÖZLEM DOĞANER
30 Eylül 2018, Pazar SÖZÜN ÖZÜ ÖZLEM DOĞANER

“BDDK bizi denetlesin”

birçok alanda yatırımcılar için en cazip dönemlerinden birini yaşıyor. Filo kiralama sektörünün önde gelen markalarından Intercıty 2008 yılında Japon Mitsubishi Grubu'na sattığı yüzde 47 hissesini geri aldı. Yüzde 100 yerli oldu. Intercıty Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yabancı yatırımcılar için Türkiye'nin çok büyük fırsatlar vaat ettiğini söyledi. Ak, "Yabancı ortağımızın çıkmasından hemen sonra kapımızı çalan benzer büyüklükte gruplar var.
Türkiye'ye olan güveni gösteriyor, moralimiz yüksek" diyor. Türkiye'deki araç kiralama pazarının büyüklüğü 10 milyar dolar civarında. Ak önemli bir noktanın altını çiziyor: "Pazar bu büyüklüklere gelmeye başlayınca bizim bu konuda başıboş olmamamız ve gibi bir kuruluşun altında olmamız gerektiğini savunuyorum. 'dan 'ya, ABD'den Avrupa'ya araç kiralama pazarı BDDK tarafından denetlenmektedir. Tanım şöyle; 90 günden fazla bir süreyle kiralanan araç - ki bizde 3-4 yıla kadar kiralanıyor- finansal bir hizmete göre değerlendirilir ve o ülkenin BDDK'sının altındaki bir departman tarafından kontrol edilir. Bir bankanın denetlenmesi gibi basit kurallarla denetlenmesi gerekir."

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